"Za bardzo się nie podniecam". Szczęsny miał rację. "Krok od kompromitacji"

- Cieszę się, ale za bardzo się nie podniecam - powiedział Wojciech Szczęsny zaraz po tym, jak zapewnił nam awans na mistrzostwa Europy. Bohater meczu w Cardiff w rozmowie z TVP zachowywał stoicki spokój. Wyglądał bardziej jak ktoś, kto właśnie obronił rzut karny w ligowym meczu z Salernitaną, a nie w spotkaniu o być, albo nie być na wielkiej imprezie. Ostatniej w swojej karierze.

Tuż po meczu nie byłbym w stanie zachować spokoju jak Szczęsny, ale kilka godzin po jego zakończeniu mogę powiedzieć dokładnie to, co nasz bramkarz. Awans na Euro 2024 mnie cieszy, ale się nim nie podniecam. Bo nie mogę zapomnieć o kwalifikacjach, które sam Szczęsny nazwał "beznadziejnymi" w naszym wykonaniu.

Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wszystko, co w kontekście awansu na mistrzostwa Europy mnie cieszy, ma swój początek właśnie w tych beznadziejnych kwalifikacjach i momencie, z którego musieliśmy się odbić przed barażami. Cieszy mnie sam awans, ale przecież od początku był on naszym obowiązkiem i przed kwalifikacjami nikt by nawet nie pomyślał, że możemy się skompromitować w grupie ze słabszymi niż kiedyś Czechami oraz Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi.

Po meczu w Cardiff cieszę się, że reprezentacja Polski nie rozsypała się jak w pierwszych minutach spotkania w Pradze, drugiej połowie w Kiszyniowie czy po stracie pierwszego gola w Tiranie. Tak samo cieszyłem się po rozbiciu Estonii, bo przecież przed chwilą niemiłosiernie mordowaliśmy się z Albanią, Wyspami Owczymi, Mołdawią i towarzysko z Łotwą. Że w fazie grupowej wygraliśmy żałosne trzy z ośmiu meczów.

Dziś cieszą rzeczy, które jeszcze niedawno uznawaliśmy za minimum przyzwoitości w wykonaniu naszej reprezentacji. Pozytywem jest, że Michał Probierz zdał egzamin, że pierwszy raz od 2016 r. zagraliśmy dwa mecze z rzędu w takim samym składzie, że odpowiedzialność w drużynie rozłożyła się na wielu zawodników. Ale jak napisał Michał Zachodny na portalu goal.pl: "Spokojnie, to tylko awans. Reprezentacja Polski była o krok od kompromitacji wszech czasów". I właśnie dlatego nie umiem się podniecać wyszarpanym po karnych zwycięstwem z Walijczykami i awansem na mistrzostwa Europy. W końcu zagra na nich połowa prawie połowa drużyn z kwalifikacji, które łatwiej było przejść niż zawalić.

Zgadzam się z Probierzem i każdą inną osobą, która powiedziała, że mecz w Cardiff trzeba było wygrać niezależnie od stylu. To był nasz (nie)mały finał, w którym poza wynikiem nie liczyło się nic więcej. Ale mając z tyłu głowy to, co reprezentacja Polski zaprezentowała w zeszłym roku, nie umiem się przesadnie ekscytować. W Cardiff zobaczyłem bowiem zespół w pewnych elementach podobny do tego, który frustrował nas raptem kilka miesięcy temu. I dlatego nie potrafię być spokojny.

Bo zastanówmy się, w jakich bylibyśmy dziś nastrojach i o czym byśmy dziś pisali, gdyby w ostatniej serii rzutów karnych pomylił się Krzysztof Piątek, a nie Daniel James. Probierz nie byłby chwalony za uratowanie kwalifikacji, a zwalniany ze stanowiska. Piłkarze, którzy dali nam radość, znów byliby wrogami publicznymi numer jeden. Nie pisalibyśmy, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, ale zabrakło nam szczęścia. Hasła: "Wstyd. Żenada. Kompromitacja. Hańba. Frajerstwo" znów byłyby żywe.

Jeden moment meczu w Cardiff sprawił, że dzisiaj niechętnie mówimy o tym, że w ofensywie znów byliśmy beznadziejni i przez 120 minut nie oddaliśmy celnego strzału na bramkę Walijczyków. Przez ten jeden moment nie rozmawiamy o kolejnym kiepskim występie Roberta Lewandowskiego, chwilowych problemach z wyjściem z własnej połowy i słabiutkich wyjściach do kontrataków, które pod koniec pierwszej i na początku drugiej połowy ograniczały się do nerwowego i chaotycznego wybijania piłki spod naszego pola karnego.

A pamiętajmy, że w Cardiff mieliśmy nie tylko Szczęsnego. My mieliśmy też szczęście, że tuż przed przerwą na centymetrowym spalonym był Ben Davies, którego gol nadałby wtorkowemu meczowi zupełnie inny przebieg.

I można powiedzieć, że dziś to wszystko jest nieważne, bo w Cardiff liczył się tylko awans. Ale ja już tę kadrę widziałem. Kadrę nieporadną w ataku, kruchą w obronie, ale za to z genialnym bramkarzem. Problem w tym, że nigdy nie niosło to za sobą niczego dobrego. Nawet jeśli pozytywów i ogólnej nadziei nie brakowało.

Dlatego kiedy Probierz zgasi już cygaro, którym zasłużenie świętował awans na Euro 2024, czas brać się do pracy. Bo jest nad czym pracować, a czasu jest przecież jak na lekarstwo. Niech interwencje Szczęsnego w Cardiff nie przesłonią nam tego, co najważniejsze. Reprezentacja Polski z dnia na dzień nie stała się potęgą, a Probierz nie został magikiem.

Skoro nie potrafiliśmy porządnie zagrozić Walii, to czemu mielibyśmy to zrobić w meczach z Holandią, Austrią i Francją? Jak wyliczył Zachodny, do tej pory kadra Probierza grała z rywalami, którzy zajmowali średnio 103. miejsce w rankingu FIFA. Na Euro ta średnia wzrośnie do 11. pozycji. To przepaść.

Skok jakości rywali będzie drastyczny i na razie takiej różnicy między nami i rywalami możemy się obawiać. Z taką grą jak w Cardiff trudno będzie nam marzyć o wyjściu z grupy. Nawet jeśli wystarczy do tego tylko jedno zwycięstwo i niekompromitujący bilans bramkowy.