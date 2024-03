Sceny pod hotelem reprezentacji Polski. Absolutne szaleństwo! [WIDEO]

Reprezentacja Polski udźwignęła presję podczas meczu z Walią i na wypełnionym po brzegi Cardiff City Stadium zapewniła sobie awans na Euro 2024 (0:0, 5:4 w rzutach karnych). Miejscowi kibice byli załamani, w zupełnie innych nastrojach byli natomiast polscy fani.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnica kadry. "Chodziło o motywację"

Tak polscy kibice świętowali awans pod hotelem. "Chodźcie do nas"

Po zakończeniu spotkania piłkarze oraz sztab Michała Probierze podeszli pod sektor gości i tam rozpoczęło się świętowanie. Przejmujące były zwłaszcza obrazki, gdy kadra wspólnie z kibicami odśpiewała hymn narodowy. Ale awans celebrowano na różne sposoby.

Niektórzy postanowili pogratulować drużynie już pod jej hotelem. Dziennikarz Dariusz Faron zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać grupkę fanów odpalających racę oraz skandujących "dziękujemy" i "chodźcie do nas". "W nocy działo się pod hotelem Polaków" - skwitował.

Polscy kibice przywitali reprezentantów pod hotelem. "Trochę zawiedzeni"

Można podejrzewać, że w okolicach hotelu reprezentacji takich grupek było więcej. Część fanów pojawiła się pod obiektem po to, aby przywitać wracających ze stadionu zawodników. "Lewandowski rozdał kilka autografów i to byłoby na tyle, reszta piłkarzy weszła do środka. Kibice pod hotelem w Cardiff trochę zawiedzeni" - relacjonował na Twitterze Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Mimo wszystko polscy piłkarze i tak sprawili kibicom wiele radości, uzyskując awans na Euro 2024. W fazie grupowej czekają ich mecze z Holendrami (16 czerwca), Austriakami (21 czerwca) oraz Francuzami (25 czerwca).

Dla reprezentacji Polski będzie to już piąty z rzędu (i piąty ogółem) występ w turnieju o mistrzostwo Europy. Najlepszy wynik osiągnęła osiem lat temu, gdy dotarła do ćwierćfinału.