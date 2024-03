Kulesza skomentował awans Polaków i się zaczęło. "Z grubej rury"

Reprezentacja Polski w finale baraży o Euro 2024 pokonała po rzutach karnych Walię (0:0, k. 5:4). Żaden z polskich piłkarzy nie pomylił się przy strzale, a bohaterem okazał się Wojciech Szczęsny, który obronił uderzenie Daniela Jamesa. "Emocje, horror i przede wszystkim zasłużenie. Brawo Polska!" - tak skomentował awans Zbigniew Boniek.

Cezary Kulesza reaguje na awans reprezentacji Polski. "Liczył się tylko wynik"

Na wielki sukces drużyny narodowej zareagował w mediach społecznościowych prezes PZPN Cezary Kulesza. "Mecze barażowe rządzą się swoimi prawami. We wtorek liczył się tylko wynik, który idzie w świat i daje nam prawo gry w finałach mistrzostw Europy. Wyrazy uznania dla selekcjonera Michała Probierza i całego sztabu. Pragnę pogratulować i podziękować naszym piłkarzom za ich walkę, która pozwoliła wydrzeć ten awans na niezwykle wymagającym terenie" - czytamy.

Kulesza wyraził nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą wszystkim związanym z polską piłką więcej radości. "Poprzedni rok był trudny, ale wiem, że rok 2024 będzie czasem pozytywnych zmian i nowego otwarcia. Chciałbym przy tej okazji podziękować również kibicom, dziennikarzom oraz całemu piłkarskiemu środowisku. Pierwsza drużyna mogła liczyć na Wasze wsparcie i kredyt zaufania przed meczami barażowymi. To również dzięki Wam w czerwcu zagramy tam, gdzie nasze miejsce, czyli w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Panowie, dziękujemy za te emocje! Rozpoczynamy misję Niemcy 2024!" - dodał.

Jednoznaczne reakcje na wpis Cezarego Kuleszy. "Dziś można zaszaleć"

W komentarzach pod wpisem zwrócono uwagę na bardzo wyważony ton, zdaniem wielu nieadekwatny do tego, co zrobiła reprezentacja. "Prezes, skończ z korpomową, dziś można zaszaleć" - odpowiedział Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Ten jeden raz można wyłączyć ChatGPT" - dodał Przemysław Michalak z Weszło, nawiązując do poprzednich, niezbyt oryginalnych, a czasem wręcz groteskowych wpisów prezesa PZPN, z których żartowano, że są wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Podobnie zareagował Marcin Borzęcki, komentator Viaplay. "Nie no, tego wieczora to już nie ma co ubierać w okrągłe zdania. Trzeba zapodać z grubej rury" - napisał. Tego typu komentarzy, zachęcających do bardziej szczerego okazania radości, pojawiło się więcej.

Kulesza ma powody do zadowolenia, w końcu jest to drugi za jego kadencji awans na międzynarodowy turniej. Z pewnością liczy, że uda się osiągnąć podobny wynik jak na mistrzostwach świata w Katarze, gdzie reprezentacja Polski dotarła do 1/8 finału. Na tym etapie przegrała 1:3 z Francją.

Z Francuzami Polacy zmierzą się również podczas Euro 2024. Będzie to ich ostatni mecz grupowy, wcześniej zagrają z Holandią oraz Austrią.