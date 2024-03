Przez tę akcję cała Polska zamarła. Szczęsny bez wahania wskazał winnego [WIDEO]

Na mistrzostwach świata w Katarze Wojciech Szczęsny był kluczowy, że reprezentacja Polski wyszła z grupy. Bramkarz Juventusu został także bohaterem kadry we wtorkowy wieczór w Cardiff, gdy obronił rzut karny wykonywany przez Daniela Jamesa, dzięki czemu to Polska wywalczyła awans na Euro 2024 w Niemczech.

Zanim jednak zawodnicy dotarli do serii rzutów karnych, to w drugiej połowie meczu z Walią doszło niemal do bliźniaczej sytuacji jak w meczu z Senegalem na mundialu w 2018 roku. Wtedy Szczęsny nie porozumiał się z Janem Bednarkiem i padł gol na 2:0 dla rywali. Na stadionie w Cardiff było bardzo blisko podobnego rozwiązania, ale na szczęście bramkarz zdążył wybić piłkę.

Wojciech Szczęsny bierze winę na siebie. "W Rosji skończyło się gorzej"

W mediach społecznościowych krytyka za tę sytuację spadła przede wszystkim na Jana Bednarka, ale nieco inaczej widział to Wojciech Szczęsny, który został o to zapytany w rozmowie z TVP Sport. - Chyba ja popełniłem błąd. Mogłem zostawić tę piłkę Jankowi, ale jak usłyszał mnie, że wychodzę, to starał się przyblokować przeciwnika. No i wyjaśniliśmy to. Może nie w jakiś piękny sposób, ale sytuacja została wyjaśniona - powiedział.

- Gorzej by było, jakby bramka padła. Pamiętam w 2018 roku, w Rosji gorzej się skończyło. To nie było nieporozumienie. To ja chyba po prostu podjąłem złą decyzję. Skończyło się strachem, ale piłka nożna to emocje - zakończył w swoim stylu Szczęsny.

W tej rozmowie poruszony został także wątek przyszłości Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski, gdyż wiele wskazuje na to, że Euro 2024 może być ostatnim wielkim turniejem w karierze bramkarza, który 18 kwietnia skończy 34 lata. - Może być mnie ciężko namówić, żeby zostać - podsumował 33-latek.