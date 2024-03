Alarmujące obrazki po meczu Polaków. Wiadomo, co ze zdrowiem Lewandowskiego

Robert Lewandowski w spotkaniu z Walią najbardziej dał się zapamiętać za sprawą wykorzystanego rzutu karnego. Wcześniej stoczył wiele pojedynków z przeciwnikami, którzy nie zamierzali go oszczędzać. Na nagraniu zamieszczonym w sieci przez Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl widać, jak po przyjeździe do hotelu napastnik utyka. O to, co mu dolega, "Przegląd Sportowy" Onet zapytał selekcjonera Michała Probierza.

