Reprezentacja Polski pokonała we wtorek po rzutach karnych Walię w finale baraży Euro 2024. Skutecznie jedenastki egzekwowali: Robert Lewandowski, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski i Krzysztof Piątek. Nie było to łatwe spotkanie, zwłaszcza że rywale dobrze zamykali nas na własnej połowie i momentami trudno było nawet z niej wyjść. Ostatecznie to ekipę Michała Probierza zobaczymy za niespełna trzy miesiące na stadionach w Niemczech.

Ralf Rangnick wreszcie wypowiedział się nt. Polski. "Przyjmujemy wszystko takim, jakie jest"

Jej rywalami w fazie grupowej Euro 2024 będą: Francuzi, Holendrzy oraz Austriacy. Niewątpliwie czeka nas wyjątkowo trudne wyzwanie, zwłaszcza że są oni w wyśmienitej formie. Piłkarze Ralfa Rangnicka rozbili we wtorek Turcję aż 6:1 i udowodnili swoją klasę. Tamtejszy serwis Laola1 podał, że tuż po zakończeniu starcia błyskawicznie udali się do szatni, aby obejrzeć rzuty karne w meczu Polski z Walią.

Niemiecki selekcjoner podczas grudniowego losowania unikał pytań o naszą drużynę, twierdząc, że "nie ma po co rozmawiać z polskimi dziennikarzami, bo Polski na turnieju nie ma". Jak się okazuje, teraz zmienił jednak zdanie. "Właśnie oglądaliśmy zakończenie tamtego spotkania. Przyjmujemy wszystko takim, jakim jest. Było jasne, że ktoś musi wygrać ten finał i padło na Polskę" - przekazał podczas konferencji prasowej, cytowany przez serwis.

Dziennikarze dopytali, jak ocenia szanse jego drużyny w konfrontacji ze zbudowanym wokół Roberta Lewandowskiego rywalem. "Całkowicie w porządku. Od początku wiedzieliśmy, że będziemy mieli trudną grupę. Nic się nie zmieniło" - podsumował. Bardzo szybko o komentarz pokusił się również austriacki napastnik Christoph Baumgartner, który nie może doczekać się starcia z napastnikiem FC Barcelony.

"To zespół z zawodnikiem absolutnie światowej klasy. Nie ukrywamy tego. Mamy jednak jakość, aby go pokonać. Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że mamy najtrudniejszą grupę na całym turnieju" - wyjaśnił, cytowany przez telewizję ORF Sport.

Podobnie jak Baumgartner uważa również Lewandowski. - Teraz możemy tylko zyskać. Zdajemy sobie sprawę, w jak ciężkiej grupie jesteśmy, z jakimi przeciwnikami się zmierzymy. Ale po to właśnie się gra w piłkę, żeby tam w Niemczech pokazać to, co mamy najlepsze - oznajmił.

Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na Euro 2024 od starcia z Holandią (16.06), następnie zagra z Austrią (21.06), a na koniec fazy grupowej zmierzy się z Francją (25.06). Wcześniej za to spotka się towarzysko z Ukrainą (07.06) oraz Turcją (10.06).