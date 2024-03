Van Basten nie wytrzymał po awansie Polaków. Nie czekał do Euro. Uderzył już teraz

Reprezentacja Polski po długiej, pełnej zakrętów drodze wywalczyła awans na Euro 2024 w Niemczech. Zaczęte rok temu eliminacje zakończyły się wtorkowym finałem baraży w Cardiff, w którym Biało-Czerwoni wygrali z Walią po serii rzutów karnych. Tym samym Polacy w czerwcu zagrają w turnieju, w grupie D, w której zmierzą się z Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca).

Legendarny napastnik Holandii nie ma wątpliwości ws. meczu z Polską. "Powinniśmy być w stanie"

Chociaż od zakończenia meczu nie minęło tak dużo czasu, a w naszym kraju panuje radość z powodu wywalczenia awansu, tak w państwach naszych grupowych rywali już rozpoczęły się analizy dotyczące meczu z Polską.

Polski zespół krótko ocenił legendarny napastnik reprezentacji Holandii, Marco Van Basten. - To zespół, który nie chce za bardzo atakować, ani grać w piłkę nożną. To drużyna o małej skłonności do gry. Głównie się bronią - stwierdził cytowany przez portal voetbalprimeur.nl.

Zdaniem Van Bastena dla Holandii mecz z Polską nie powinien być szczególnie skomplikowany i powinno to być spotkanie z cyklu tych, które "trzeba wygrać". Klucz do tego widzi przede wszystkim w zneutralizowaniu Roberta Lewandowskiego. - To bardzo dobry zawodnik. Jeśli jednak będziemy dobrze atakować, to powinniśmy być w stanie wygrać z Polską. Nie sądzę, że powinno to być skomplikowane - podsumował mistrz Europy z 1988 roku.

Chociaż słowa Van Bastena mogą zahaczać o arogancję, to wyniki Holendrów oraz ich bilans przeciwko Polsce stawia ich w roli zdecydowanych faworytów. "Na naszych 19 meczów z Holandią odnieśliśmy tylko trzy zwycięstwa, padło siedem remisów i doznaliśmy dziewięciu porażek (bramki 19–28). Jeśli jednak dodamy, że nasza ostatnia wygrana z tym rywalem miała miejsce w 1979 roku, to widzimy, jak trudne czeka nas zadanie" - opisywał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Ostatnie cztery spotkania Polski z Holandią miały miejsce w Lidze Narodów. Trzy z tych spotkań wygrali Holendrzy - 1:0, 2:1 i 2:0. Raz mecz zakończył się remisem 2:2.