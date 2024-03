"Smród". Były kapitan kadry nie może uwierzyć po meczu Walia - Polska

We wtorek w Cardiff Polska pokonała Walię po rzutach karnych (5:4, w meczu i w dogrywce było 0:0) w meczu, którego stawką był awans na Euro 2024.

Nasza kadra zawaliła eliminacje - w grupie E zajęła dopiero trzecie miejsce, za Albanią i Czechami, które uzyskały bezpośredni awans na turniej w Niemczech, a jedynie przed Mołdawią i Wyspami Owczymi. Dlatego o prawo gry w finałach ME musieliśmy walczyć w dwustopniowych barażach. Kilka dni temu pokonaliśmy w Warszawie Estonię 5:1, dzięki czemu decydujący mecz zagraliśmy w Cardiff z Walią, która wcześniej wygrała 4:1 z Finlandią.

Po wyrównanym meczu z Walijczykami o naszym awansie zadecydował konkurs rzutów karnych. Polacy wykorzystali wszystkie "jedenastki" (gole zdobywali kolejno: Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski i Krzysztof Piątek), a na sam koniec, przy wyniku 5:4, jeden strzał rywali - konkretnie Daniela Jamesa - obronił Wojciech Szczęsny.

Na Euro 2024 Polska zagra w grupie D kolejno z Holandią (16 czerwca w Hamburgu), Austrią (21 czerwca w Berlinie) i Francją (25 czerwca w Dortmundzie).

Łukasz Jachimiak: Czy generalnie lubi pan horrory?

Jacek Bąk: Zdecydowanie wolałbym grać w tym meczu, nawet pomimo mojego wieku, niż go oglądać i się tyle czasu denerwować przed telewizorem, ha, ha! Ale miło mi bardzo, że teraz mogę drużynę chwalić. Polska zagrała w Cardiff tak, jak nie zagrała w żadnym poprzednim meczu eliminacji Euro 2024, a jak powinna zagrać w każdym z tych meczów.

Uratowaliśmy się z pożaru, który sam sobie spowodowaliśmy.

- Zgadza się! No kurczę, naprawdę trzeba było aż rok czekać? Wreszcie zagraliśmy po prostu dobry mecz. Bo to był dobry mecz, nie bójmy się pochwalić. Nie rozumiem, dlaczego z kelnerami takimi jak Mołdawia nie umieliśmy zagrać dobrze, a dopiero potrafiliśmy się spiąć na solidnego rywala, jakim jest Walia.

Nie pamięta pan, jak Jan Bednarek po 2:3 z Mołdawią w Kiszyniowie powiedział, że w przerwie, prowadząc 2:0, on i koledzy myśleli o wakacjach? A tu już nie było żadnego marginesu błędu, już były albo wakacje, albo jednak występ na Euro.

- No narobili panowie, narobili! Emocje były takie, że w przerwie z nerwów kibice musieli zmieniać koszulki. Wiem po sobie, ha, ha! A już tak serio - to był wreszcie naprawdę fajny mecz. Z koncentracją, z zaangażowaniem od pierwszej minuty do ostatniego karnego. Wytrzymali ogromne obciążenie psychiczne. Sami to sobie zgotowali, ale teraz sami to wypili i zjedli.

Złego słowa nie można powiedzieć o zaangażowaniu naszych piłkarzy w ten mecz, ale czy on na pewno był taki dobry? Zauważył pan, że przez 120 minut nie oddaliśmy ani jednego celnego strzału?

- No tak, oczywiście, tu ma pan rację, że to trzeba zauważyć. Nie mieliśmy nie wiadomo jakich okazji, to prawda. Ale ogólnie nasza gra - jeśli chodzi o taktykę, o bieganie, o pressing, o zaangażowanie całego zespołu - naprawdę wyglądała dobrze. Tak powinniśmy grać każdy mecz. Gdybyśmy tak grali, to nie oszukujmy się, tę naszą słabą grupę eliminacyjną byśmy wygrali. Ale dobra, przepchnęliśmy to, jedziemy na Euro i patrzmy na tę grupę, którą tam będziemy mieli. W czerwcu w Niemczech zagramy z Holandią, Austrią i Francją, czeka nas twardy orzech do zgryzienia, ale super, że przed nami takie zmartwienia! Jedziemy na Euro, więc się cieszmy, a narzekanie już odpuśćmy. Coś dobrego będzie się z polską piłką działo. Będą emocje, będzie adrenalina, będziemy żyć turniejem, bo będziemy mieli komu kibicować. Powiedzmy więc jeszcze raz: eliminacje mieliśmy fatalne, ale chociaż koniec był fantastyczny. No dobrze, może nie aż fantastyczny, bo przecież nie pokonaliśmy Walii 3:0, ale naprawdę jest sporo pozytywów po tym meczu wygranym na karne.

Proszę wymieniać.

- Na pewno bardzo fajnie się oglądało Frankowskiego. On był bardziej obrońcą niż skrzydłowym, choć w obu wersjach wypadł super i odwalił kawał dobrej roboty. Po drugiej stronie Zalewski też wykonywał dobrą robotę. W ogóle w obronie dobrze wyglądaliśmy.

A nie raz dobrze, ale raz gorzej? Nie bał się pan przy niektórych interwencjach Bednarka?

- Na jedno uczulę: Bednarek i Kiwior w polu karnym nie skakali do głowy, tylko próbowali blokować Moore'a. Ja wiem, że to jest wysoki napastnik, ale Bednarek i Kiwior to są przecież chłopy po metr dziewięćdziesiąt, więc kompletnie nie rozumiem, czemu nie idą do góry! I przecież przez ten ich brak skakania straciliśmy bramkę, na całe szczęście ze spalonego. Tak grać nie można, my czasami we własnym polu karnym wyglądamy jak dzieci we mgle. Za każdym razem jak był rzut rożny, rzut wolny czy rzut z autu w pobliżu naszego pola karnego, to był smród, nerwy były straszne! Facet, który ma warunki, musi je wykorzystywać, musi skakać i zderzać się z napastnikiem, wybijać go z rytmu, a nie pałętać się po polu karnym. Ten element szwankował. Dobrze, że tylko ten, ale to jest bardzo ważne i liczę, że ta bramka stracona po spalonym to będzie lekcja poglądowa dla trenera, że wnioski będą wyciągnięte.

Mówił pan, że było sporo pozytywów, ale na razie bardziej pan karci niż chwali.

- Chwalić będę za to, że wszyscy nasi piłkarze poszli na szarpaninę, na siłowe pojedynki. Było tego dużo - przepychania się, walki fizycznej, w szczególnie ostrych momentach pokazywania, że absolutnie nie ustąpimy.

Trochę jak w pamiętnym meczu kadry Engela w 2001 roku, gdzie Tomasz Hajto i Robbie Savage omal się nie pobili.

- Tak! Było w tym meczu coś z tamtej naszej bitki. I chyba tak musiało być. Walijczycy nie są wirtuozami, ale są walczakami. Trzeba było wykazać się tym samym. Taki Frankowski się otyrał. Ale nie tylko on. Slisz mi się podobał, mądrze pograł później Romanczuk i w ogóle bardzo dobrze jego wejście zaplanował trener. Michał Probierz generalnie się spisał. W wyważony sposób przygotował drużynę na barażowy dwumecz, mądrze zarządzał zespołem w obu meczach, robił dobre zmiany, a do zrobionego wyniku dorzucił pokazanie nam lepszego oblicza kadry niż to, które tak długo w ostatnich miesiącach oglądaliśmy. Co do konkretnych zawodników, to wystraszył mnie Piotrowski, który w dogrywce miał zaćmienie i przez jego niewytłumaczalną stratę mogliśmy przegrać. Ale trzeba mu wybaczyć, on dopiero oswaja się z graniem o taką stawkę, a w sumie to jest fajny chłopak, który nie boi się grać, no i ma świetny strzał. W tym meczu też go pokazał. Przecież gdyby w dogrywce piłka mu poleciała przy odpowiedniej stronie słupka, to miałby strzał życia. Ale może dobrze, że mu nie weszło, bo jeszcze by nam chłopak zwariował! Może niech mu takie petardy wychodzą na Euro.

Na to Euro pojedziemy bez presji? Bo chyba nikt nie będzie oczekiwał od Polski cudów, skoro zagra w tak trudnej grupie?

- Powiem tak: lepiej się uczyć od najlepszych niż oglądać ich w telewizorze i stać w miejscu. Liczę, że będziemy umieli pograć mądrze. Pewnie znów wielka praca będzie przed "Lewym". W Cardiff harował, rozgrywał, schodził.

Ale mówi pan to, spuszczając zasłonę milczenia na pierwszą połowę? W niej w ogóle byliśmy słabsi, nerwowi, za bardzo wycofani - zgodzi się pan?

- Tak, było słabiej niż od drugiej połowy. Od niej graliśmy mądrze i naprawdę przyjemnie było na to popatrzeć. Ale nawet jeśli pierwsza była gorsza, to ważne, że nie pękliśmy. Bardzo się cieszę, że na mistrzostwa Europy wprowadził nas i na nie pojedzie Michał Probierz, polski trener. Niech już tu do nas nie przyjeżdżają żadne portugalskie dziadki na zarobek, na odcinanie kuponów, tylko niech się nam rozwija pracowity i ambitny trener stąd, naprawdę zaangażowany.

Nie obawia się pan, że trener Probierz w dużej mierze na Euro zechce powtórzyć plan Czesława Michniewicza z mundialu w Katarze? Nie podejrzewam go o chęć aż takiego zabijania piękna piłki, ale przy pewnych brakach chyba jest pokusa, żeby nie szukać ładnej gry?

- Wydaje mi się, że absolutnie nie mamy co murować, tylko musimy coś wyłowić, jakiś swój styl. Fajny, do oglądania. Już nam się wyłania ciekawy skład, tylko jeszcze tych obrońców trzeba namówić, żeby robili swoje. Panowie, skaczcie, naprawdę!

Nie pochwalił pan Wojciecha Szczęsnego. To aż tak oczywiste, że był bohaterem, że po prostu pan o nim zapomniał?

- Coś w tym jest. Byłem pewny, że on wytrzyma to ciśnienie w karnych. Wybronił nam decydującego karnego, co nie dziwi, bo przecież skoro odbijał już rzut karny strzelany przez Messiego, to można było liczyć, że i któregoś z Walijczyków złapie. Zwłaszcza że wcześniej w meczu parę razy świetnie się spisał, choćby po tym, jak obrońcy nie skoczyli do główki i ten wysoki Moore groźnie strzelał. Wojtek znów pokazał, że to nie jest przypadek, że on stoi w naszej bramce, mimo że przecież mielibyśmy w kim wybierać. On i "Lewy" w karnych byli kluczowi. Jeden skończył, przypieczętował nasz awans, a drugi pewnie zaczął i nam te karne dobrze ustawił, co na pewno wymagało odporności, bo przecież największe światowe gwiazdy marnowały karne w najważniejszych chwilach. W sumie jedziemy na Euro, bo do nas szczęście się uśmiechnęło, ale my szczęściu też umieliśmy pomóc