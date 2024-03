Niewiarygodne, co zrobił Probierz. "Żaden z Polaków się nie zawahał"

Nigdy presja w futbolu nie kumuluje się tak, jak podczas serii rzutów karnych. Nagle zespołowy sport sprowadza się do pojedynku bramkarza ze strzelcem. Odpowiedzialność już nie rozkłada się na całą drużynę, a spoczywa na barkach jednostki. Wszyscy kibice patrzą w jeden punkt. I żadna to loteria, kto wygra. Raczej wojna nerwów. Psychologiczne igrzyska. Po nich jeden zespół płacze, a drugi szaleje z radości, bo rozstrzygnięte zostają sprawy fundamentalne. W Cardiff gra toczyła się o przyszłość futbolu w Polsce i zainteresowanie nim w kolejnych latach. O uratowanie i tak zmarnowanych eliminacji. O wejście do Euro, ale też o niekomplikowanie drogi do kolejnych turniejów stratami w rankingu FIFA. O pierwszy uśmiech od mundialu w Katarze. O uchylenie okna i wypuszczenie z kadry wszelkich smrodów z 2023 r. O zatrzymanie karuzeli z selekcjonerami, wywalczenie pieniądze dla federacji, jeszcze jeden wielki turniej dla Lewandowskiego i godne pożegnanie dla Szczęsnego. Słowem: stawka była gigantyczna.

"Jak emocjonalny huragan w Cardiff miał przetrwać zespół, który dopiero co przewracał się na byle wietrzyku?"

Tymczasem do karnych mających wyłonić ostatniego uczestnika mistrzostw Europy, na wrogim terenie, przy gwiżdżących i buczących trybunach, podchodził zespół, któremu przez całe eliminacje drżały nogi, brakowało koncentracji i zimnej krwi. Jeszcze przed chwilą była to drużyna pozbawiona liderów, zahukana i stłamszona. Reprezentanci Polski od miesięcy dźwigali w torbach nie tylko buty i dresy, ale też kilogramy obaw, stresu i presji. Młodzi słyszeli od kapitana, że nie biorą odpowiedzialności i niewystarczająco przejmują inicjatywę, a kapitan słyszał od ekspertów, że powinien zacząć od uderzenia we własną pierś. Na większości konferencji prasowych padały pytania o charakter i mentalność. Fernando Santos wówczas się krzywił, Kamil Grosicki zaczynał wykład o różnicy gry w klubie i reprezentacji, a reszta okrągłymi zdaniami uciekała od sedna. Michał Probierz jeszcze w październiku, w przerwie meczu z Mołdawią wykrzykiwał w szatni, że jeśli piłkarze sami w siebie nie wierzą, to przynajmniej on w nich wierzy. Powtórzmy: w przerwie meczu z Mołdawią!

Jak zatem emocjonalny huragan w Cardiff miał przetrwać zespół, który dopiero co przewracał się na byle wietrzyku? Jak w wojnie nerwów miał poradzić sobie zespół, który w czerwcu spalił się w Kiszyniowie? Jak nagle miało wyłonić się pięciu zawodników gotowych wziąć odpowiedzialność za zespół, skoro w eliminacjach chwilami trudno było znaleźć choćby jednego? Obawy przed karnymi były naturalne, nadchodził moment prawdy.

Ale sam przebieg meczu z Walią dodał nadziei, że kadra stoi już na bardziej solidnym fundamencie i nie reaguje aż tak nerwowo na pierwszy lepszy doskok rywali, a w trudniejszym momencie potrafi zacisnąć zęby. Zresztą, zaraz po listopadowym zgrupowaniu słyszeliśmy, że przekaz Probierza - wyraźnie wycelowany w kwestie mentalne i psychologiczne - trafia do zespołu. Mówiły o tym osoby pracujące przy kadrze, ale przebąkiwali też sami piłkarze. Oznaki poprawy widzieliśmy w meczu z Estonią, wygranym pewnie 5:1. Ale to wciąż była ledwie kartkówka. Prawdziwy egzamin stanowiły rzuty karne w finale baraży.

Polacy zdali go bezbłędnie. Pierwszy do piłki podszedł Robert Lewandowski, którego zdolności przywódcze były od dłuższego czasu kwestionowane. Uderzył w swoim stylu, najspokojniej na świecie, samym nabiegiem wyprowadzając bramkarza w pole. Jak na kapitana przystało - dał przykład i wyznaczył kierunek. Po nim był Sebastian Szymański, jeden z tych piłkarzy, których kadra wydawała się przytłaczać - kopnął zdecydowanie, mocno, w środek bramki. Później w stronę bramki ruszył Przemysław Frankowski, którego akurat Lewandowski kilka miesięcy wcześniej wyróżnił w wywiadzie jako zawodnika biorącego odpowiedzialność za Lens, m.in. przy rzutach karnych. Potwierdził wprawę - huknął pod poprzeczkę, nie do obrony. Następnie 22-letni Nicola Zalewski, który niedawno wykorzystał kluczowy rzut karny w serii jedenastek między Romą a Feyenoordem w Lidze Konferencji Europy, uderzył równie pewnie - Danny Ward rzucił się we właściwą stronę, ale nie dosięgnął piłki lecącej blisko słupka. Bardzo podobny strzał oddał w piątej serii Krzysztof Piątek, a po chwili Wojciech Szczęsny zatrzymał Daniela Jamesa i Polska wślizgnęła się na Euro.

Żaden z Polaków się nie zawahał. Żaden nie był bliski spudłowania. Po żadnym nie było widać wątpliwości. Nikomu nie zadrżała noga. Nikt się nie przestraszył. Co za zmiana!

Wielka zmiana reprezentacji Polski. W listopadzie byśmy nie uwierzyli

Pod koniec roku reprezentacja Polski, złożona niemal z tych samych ludzi, którzy w Cardiff wywalczyli awans, wydawała się być w samym środku labiryntu. Pamiętam kompletne zagubienie Piotra Zielińskiego, gdy przez kwadrans stał przed niewielką grupą dziennikarzy i próbował wytłumaczyć niewytłumaczalne: jak drużyna, w której grają zawodnicy Juventusu, Arsenalu, Napoli, Barcelony czy Lens ledwie remisuje na Stadionie Narodowym z półamatorską Mołdawią i tym samym zaprzepaszcza bezpośredni awans na mistrzostwa, na które zaprasza się pół Europy. Miało się wrażenie, że Zieliński porządkuje w tej rozmowie również własne myśli. Żaden dziennikarz nie wbijał wówczas szpilek, nie kpił i nie żartował. Tę rozmowę wypełniła szczera ciekawość. Prawdziwa próba zrozumienia problemu, poznania jego przyczyn, wyobrażenia sobie jego skali i znalezienia rozwiązania. Zieliński zastępował na tamtym zgrupowaniu Lewandowskiego w roli kapitana. Nie na każde pytanie miał odpowiedź. Ale "nie wiem" nie było ucieczką, a szczerą prawdą. Niewielu wówczas wiedziało, co dzieje się z kadrą i co ją zżera.

- Trudno powiedzieć, co zrobić w głowach. Mentalnie jest widoczny problem. Każdy ma inny charakter, każdy ma swoje sposoby. Jeden potrafi lepiej przygotować się do meczu, drugi stresuje się bardziej. Nie wiem… Nie jestem psychologiem. Nie da się wejść do każdej głowy. Nie wiem… Każdy gra na takim poziomie, że powinien wiedzieć, jak przygotować się do meczu. Jesteśmy seniorską reprezentacją, a nie juniorską U-17 czy U-18, by nie wiedzieć, jak się przygotować i bać się Mołdawii. Jest jakaś bojaźń… Nie wiem. Atmosfera? Jest OK, cały czas była. Nie wiem, co się pisze i mówi, ale tutaj nie szukałbym żadnych problemów. Problem jest na boisku. Tam jest coś nie tak - tłumaczył.

To był październik, a kadra mentalnie była wrakiem. Listopad niewiele zmienił - remis z Czechami mało kogo przekonał, podobnie jak odniesione w przeciętnym stylu zwycięstwo 2:0 w sparingu z Łotwą. Trudno było wówczas uwierzyć, że już na następnym zgrupowaniu tak słaba mentalnie grupa udźwignie tak duży ciężar. Wskrzeszenie ducha drużyny i odbudowanie pewności siebie to zdecydowanie największy sukces Michała Probierza. Temu właśnie zawdzięcza awans. To wiara, zawziętość i opanowanie przy rzutach karnych, a nie bardzo dobra gra pozwoliły Polsce wślizgnąć się na Euro. Przez dwie godziny nie oddała przecież celnego strzału, dobrych okazji miała jak na lekarstwo, a o nieuznaniu gola Bena Daviesa przesądziło parę centymetrów. Udało się dobrze wejść w mecz, ale po wyrównanych kilkunastu minutach to Walijczycy przejęli inicjatywę. W drugiej połowie Polakom wciąż brakowało pomysłów na atak - w pojedynkę próbował to zmienić Nicola Zalewski, kilka niezłych dośrodkowań miał Przemysław Frankowski, ale trudno było dostrzec w tym jakąkolwiek spójność. Oba zespoły sporo obiecywały sobie po stałych fragmentach gry, ale to Walijczycy byli groźniejsi. Polsce dobrze zrobiła za to zmiana Jana Bednarka na Bartosza Salamona, która pomogła uspokoić sytuację w obronie. Poprawa względem ostatnich miesięcy i tak była, ale jeśli ten mecz oglądał ktoś spoza Polski i Walii, najprawdopodobniej usnął z nudów.

Najpierw głowy i serca. Teraz pora na nogi

Gdy Michał Probierz mówi swoim piłkarzom, że mecze barażowe trzeba wygrać - nieważne jak, nieważne, w której minucie strzeli się gola i nieważne, w jaki sposób się go strzeli, najpewniej wyobrażał sobie właśnie taki mecz, jak z Walią. Zacięty, pełen walki i emocji, ale daleki od spektaklu. Polska ten mecz wygrała. To James się pomylił, a nie żaden z Polaków. Opanowanie emocji było kluczem do zwycięstwa. Bez tego niemożliwe byłoby odśpiewanie hymnu pod biało-czerwoną trybuną, które ma szansę stać się symbolem odrodzenia kadry i ocieplenia jej relacji z kibicami.

Probierz dalej podąża wytyczoną ścieżką. Przyjmując gratulacje od dziennikarzy "TVP Sport", mówił, że trzeba je złożyć przede wszystkim piłkarzom. Powtarzał, że to ich sukces. Stawał w ich cieniu, mimo że również zasłużył na brawa. Nie wykorzystał sukcesu, by uszczypnąć swoich krytyków, zaatakować wrogów i przypomnieć jak Czesław Michniewicz po barażowym meczu ze Szwecją, kto mu źle życzył. To dobry sygnał. W takiej atmosferze łatwiej skupić się na wprowadzaniu kolejnych poprawek. Bo choć udało się uratować awans, to eliminacje i tak zostały zaprzepaszczone. Miały być czasem zmian - selekcjonera, stylu, struktury i zawodników. Fernando Santos nie posunął jednak reprezentacji ani o centymetr do przodu, a Probierz w swojej misji ratunkowej najpierw skupiał się na głowach i sercach piłkarzy. Gdy to się udało, mógł zająć się ich nogami.

Zaczynamy odliczać do 16 czerwca, kiedy to Polska zagra pierwszy mecz Euro z Holandią. Odliczamy z ulgą, radością i świadomością, że poprawa gry jest niezbędna, aby na mistrzostwa nie tylko pojechać, ale wrócić z nich bez głębokich ran. Dopiero teraz udało się zaleczyć te z Kiszyniowa, Tirany i Pragi.