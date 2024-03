Szczęsny złożył po meczu ważną deklarację. To wtedy zakończy karierę

Reprezentacja Polski pokonała Walię po serii rzutów karnych i awansowała na Euro 2024. Niezwykle trudny mecz Biało-Czerwoni wygrali dzięki obronionej przez Wojciecha Szczęsnego "jedenastce" cały kraj oszalał. Tak bohater reprezentacji podsumował wtorkowe zmagania w Cardiff.

Szczęsny w najważniejszym momencie wytrzymał ciśnienie i obronił kluczową "jedenastkę". Po końcowym gwizdku był jednak dość spokojny i nie emocjonował się ani awansem, ani swoim wielkim wyczynem w serii rzutów karnych.- Ja zawsze jestem spokojny. Emocje związane z piłką przeżywam dosyć łagodnie. Ciesze się, ale nie podniecam się. Ten awans był naszym obowiązkiem - powiedział bramkarz w rozmowie z TVP Sport.

Walijczycy w meczu strzelili cztery z pięciu rzutów karnych i w pomeczowej rozmowie Szczęsny przyznał, że analiza z trenerem bramkarzy nieszczególnie mu pomogła. - Po dogrywce poszedłem do szatni, żeby analizować zawodników, chociaż nie miało to znaczenia. Każdy uderzał w środek, chociaż miał tam nie uderzać. Byłem spokojny przed ostatnim karnym - dodał 33-latek.

Golkiper jest świadomy, że spotkanie w wykonaniu reprezentacji nie było najlepsze, ale to nie to było najważniejsze we wtorkowy wieczór. - Są mecze, w których się gra w piłkę, a są takie, które trzeba przepchać. To nie ma znaczenia. Ten awans daje nam odskocznię i możliwość zaczęcia czegoś innego. To, co działo się przez ostatnie półtora roku, jest nieakceptowalne. Ja myślę, że ta drużyna jest w okresie budowy. Teraz budujemy coś nowego i mam nadzieję, że uda nam się przełożyć to na niewstydliwy występ na mistrzostwach Europy - wskazał Szczęsny.

Gdyby Polska nie awansowała, to prawdopodobnie Szczęsny zakończyłby karierę w reprezentacji Polski. Bramkarz sam mówił, że to właśnie mistrzostwa Europy będą jego ostatnim turniejem w Biało-Czerwonych barwach. Czy ta decyzja zmieniła się po tak bohaterskiej postawie jak w Cardiff? - Może być mnie ciężko namówić, żeby zostać - podsumował 33-latek.