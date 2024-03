Probierz przemówił po awansie. Nagle wypalił o kadrowiczu. "Dziecko, które znam od lat"

To nie było porywające 90, a potem 120 minut w finale barażu do mistrzostw Europy. Polacy przez dwie godziny rywalizacji w Cardiff nie oddali celnego strzału, choć mieli swoje momenty - podobnie jak Walijczycy - ale ostatecznie doszło do rzutów karnych. Dziewięć pierwszych jedenastek zostało wykonanych bezbłędnie. Pomylił się jedynie Daniel James. Jego strzał obronił Wojciech Szczęsny, który utonął w objęciach kolegów.

Michał Probierz na gorąco po awansie

Jednym z bohaterów awansu jest Michał Probierz, który w październiku objął kadrę po fatalnej kadencji Fernando Santosa. Selekcjoner reprezentacji Polski stanął przed kamerami TVP Sport, odpowiadając na pytania Mateusza Borka i Jakuba Wawrzyniaka. - Po to tu przyjechaliśmy. Na pewno nie było to łatwe spotkanie. Walia u siebie jest groźna, ale chcieliśmy grać swoją piłkę i to zrobiliśmy. Brakowało momentów i wiemy o tym, ale najważniejszy jest awans - przyznał wyjątkowo spokojny Michał Probierz.

Szkoleniowiec trzymał nerwy na wodzy przez cały mecz, o co również został zapytany. - Zdaje sobie sprawę, jakich mam zawodników, a to naprawdę dobrzy piłkarze. Rzadko jest przyjemność prowadzić taki zespół, więc nie trzeba krzyczeć, raz się powie i oni to realizują. Nie wyszły stałe fragmenty gry, ale byliśmy blisko zdobycia bramki. Najważniejsze, że byliśmy walczący zespołem. Pokazali, że są dobrą drużyną - stwierdził selekcjoner. Humor go nie opuszczał, bo pozwolił sobie na kilka żartów.

- Po świętach zastanawiam się, gdzie w golfa zagram. Mam nadzieję, że pojadę na euro, bo to różnie bywa. Dziękuję prezesowi, bo zaufał mi w najtrudniejszym momencie - ironizował w swoim stylu.- Nie można powiedzieć przy karnych, że ktoś jest pewny. Mogę pochwalić zawodników, że wytrzymali tę presję. Całą strategię rzutów karnych robiliśmy na gorąco i wtedy najważniejszy jest spokój. Nie można wprowadzić nerwowości w zespole. Sami zawodnicy byli spokojni - podsumował Michał Probierz, który pochwalił Bartosza Salamona, który dał bardzo dobrą zmianę w trudnym momencie.

Pozytywne słowa zostały skierowane również Przemysława Frankowskiego. - Są takie momenty, zwłaszcza że to dziecko, które znam i prowadziłem przez lata. To zawsze cieszy jako trenera, ale ja bym wyróżnił cały zespół. Nikt nie odstawiał nogi, każdy pokazał, że chce jechać na euro - usłyszeliśmy na zakończenie.

Na Euro 2024 w Niemczech reprezentacja Polski w fazie grupowej zmierzy się z Francją, Holandią i Austrią.