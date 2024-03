Szczęsny zrobił to dla siebie i dla Lewandowskiego. Kapitan Polski odwrócił wzrok

W poprzednim meczu Polski z Walią, również rozgrywanym w Cardiff, to on był bohaterem najpiękniejszej i najważniejszej akcji meczu. Gola w tamtym wygranym 1:0 spotkaniu Ligi Narodów strzelił Karol Świderski, ale to właśnie Robert Lewandowski fenomenalnie zagrał mu z powietrza z pierwszej piłki, stwarzając koledze sytuacje sam na sam z walijskim bramkarzem. Ten błysk, pomysł i magiczne dotknięcie piłki w trudnej sytuacji były tym, co zrobiło wówczas różnicę, tym, czego oczekujemy od najlepszych i najbardziej doświadczonych w kadrze. We wtorek, w meczu, którego stawką był awans na mistrzostwa Europy, różnicę tym razem zrobił Wojciech Szczęsny. To dzięki niemu kapitanowi kamień spadł z serca.

Lewy otworzył, Szczęsny zakończył

Tegoroczne Euro to być może ostatnia impreza, na której mogą wystąpić i Lewandowski, i Szczęsny. Za cztery lata ten pierwszy będzie przecież dobijał do czterdziestki, a drugi od kilkunastu miesięcy powtarza, że karierę w reprezentacji chciałby zakończyć na Euro. To dlatego dla obu panów mecz w Cardiff był wyjątkowo ważny.

I może właśnie dlatego "Lewy" od początku rywalizacji z Walią był nieco elektryczny, ale też odsunięty od pola karnego rywali. Częściej zwracał uwagę kolegom, starał się angażować w rozegranie, cofając się po piłkę. Jakby wiedział, że gdy ściągnie na siebie uwagę obrońców, to dla dobrze dysponowanych kolegów - Karola Świderskiego, Nicoli Zalewskiego, a może i Przemysława Frankowskiego czy Piotra Zielińskiego - nadarzy się dobra okazja. W tym wspomnianym meczu Ligi Narodów z Walijczykami kilka razy to zadziałało, teraz po kwadransie było podobnie. To Lewandowski raz i drugi dorzucał piłkę w pole karne, czy interesował sobą rywali na czterdziestym metrze. Skorzystać mogli z tego Świderski (zabrakło mu pół metra, by sięgnąć piłkę), czy Jakub Piotrowski, który strzelał niecelnie.

Co ciekawe, podczas nielicznych sytuacji Polski w polu karnym rywali, to Lewandowski był tym, który odgrywał piłkę innym, a nie sam wykańczał akcje. To było poświęcenie dla drużyny i rezygnacja z tego, co lubi – goli. Oczywiste jest jednak, że najbardziej lubi wygrywać. Ostatecznie to się udało, ale trzeba przyznać, że w pierwszej i drugiej połowie najbardziej wyrazistym polskim piłkarzem był Szczęsny. To Walijczycy mieli w tym spotkaniu lepsze sytuacje, a nasz bramkarz fruwał pod poprzeczki i wyciągnął kilka trudnych piłek. Zresztą Lewandowski mu czasem w polu karnym pomagał.

Przy rzutach rożnych rywali kapitan wracał w pole karne i był przydatny jeszcze przy jednym elemencie gry, gdy współpracował z bramkarzem. Gdy ciężko nam było wyprowadzić piłkę z pola karnego, Szczęsny precyzyjnie zagrywał ją na środek boiska, a tam Lewandowski ze swoim dobrym przyjęciem, opanowywał futbolówkę i starał się konstruować akcje. Raz nawet mogła wyjść z tego groźna sytuacja.

W pierwszym kwadransie drugiej połowy kapitan sam miał niezłą sytuację. Po rzucie różnym wbiegał zza rywali na ósmy metr, ale naciskany przez jednego z Walijczyków w miarę dobrej sytuacji, uderzył głową wysoko nad poprzeczką.

Lewandowski kończył drugą połowę z dwoma uderzeniami niecelnymi - drugie miało miejsce w 90. minucie., kiedy dostał piłkę kilkanaście metrów przed polem karnym. Podbiegł i strzelił z dystansu, ale obok słupka. Te dwa strzały to trochę mało, ale Polacy podstawowy czas gry zakończyli bez celnego strzału na bramkę, a rywale z trzema. Zresztą Szczęsny kilka razy dobrze interweniował na przedpolu, ratując swych kolegów z obrony.

To było dla nich najważniejsze

W dogrywce wymiana ciosów też była spokojna, z wysoko podniesioną gardą po obu stronach. Lewandowski starał się uspokoić grę, często ją spowalniał, odgrywał piłkę do tyłu, jakby przeczuwając, że rzuty karne przyniosą Polsce więcej korzyści. Tempo meczu zdecydowanie spadło, Lewandowski też biegał znacznie mniej, a Szczęsny dalej bronił czujnie.

W konkursie jedenastek, którą rozpoczął kapitan, gole strzelili wszyscy Polacy. Szczęsny wybronił jednego, ostatniego karnego Walijczyków. Lewandowski nie chciał tego oglądać. Przy ostatnim karnym rywali odwrócił się w drugą stronę, stojąc w kole środkowym. Ale po chwili mógł dołączyć do biegnących w stronę "Szczeny" kolegów. Kolegów, którzy wzięli za tę kadrę odpowiedzialność, a ci najbardziej doświadczeni im w tym pomogli i zrobili, co trzeba. Polska jedzie na Euro, to dla Lewandowskiego i Szczęsnego szczególnie ważna informacja.