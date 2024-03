Poznaliśmy wszystkich uczestników Euro 2024. Tak wyglądają grupy

Reprezentacja Polski wygrała z Walią i awansowała na Euro 2024! To spotkanie wyłoniło ostatniego uczestnika turnieju w Niemczech, na którym wystąpią aż 24 zespoły. Inne kluczowe rozstrzygnięcia zapadły we wtorkowych finałach baraży, gdzie poza Polakami powody do radości mieli Gruzini oraz Ukraińcy. Oto wszyscy uczestnicy oraz pełne składy grup Euro 2024.

4 Andrew Couldridge / Action Images via Reuters Otwórz galerię Na Gazeta.pl