To, co wyprawiał reprezentant Polski, nie mieści się w głowie. "Kryminał"

Reprezentacja Polski w półfinale baraży o awans na Euro 2024 wygrała z Estonią 5:1, a jedynego gola straciła po złej postawie defensywy. Jako jednego z głównych winowajców tej sytuacji wskazywano Jana Bednarka, który biernie przyglądał się akcji rywali. - Nie możesz się odkręcać tyłem i tylko stawiać nogę. Jesteś środkowym obrońcą, masz za wszelką cenę przerwać akcję - mówił po spotkaniu były reprezentant Marek Jóźwiak. Mało brakowało, a w finale baraży z Walią znów Bednarek byłby winny straty gola.

Reprezentant Polski pod ostrzałem kibiców. Znów to zrobił. "Kryminał"

Przeciwko Walii Bednarek znów wybiegł w pierwszym składzie reprezentacji Polski, ale nie zagrał wybitnych zawodów. Wygrał trzy pojedynki z rywalami, wykonał 46 celnych podań, pięć razy zakończył akcję rywali i dał się przedryblować dwa razy. Na boisku spędził 80 minut, ale popełnił mnóstwo błędów. Momentami odskakiwała mu piłka i brakowało mu koncentracji.

Jeden z momentów, kiedy Bednarek nie był wystarczająco ostrożny, mógł skończyć się dla Polski tragedią. W drugiej połowie, po długim zagraniu rywali z własnej połowy, piłka zmierzała w kierunku Wojciecha Szczęsnego, ale wcześniej znalazła się w pobliżu środkowego obrońcy. Ten powinien zagrać do bramkarza lub oddalić zagrożenie z tego sektora boiska, a zdecydował się... No właśnie.

Bednarek próbował wymusić na Szczęsnym wyjście z bramki do piłki, nie wiedząc, że ma na plecach pędzącego rywala. Ostatecznie bramkarz wyszedł poza pole karne i z impetem wykopał piłkę z dala od bramki, ale atakujący wślizgiem przeciwnik trafił go i powalił na ziemię. Zanim sędzia przerwał grę, Walijczycy mogli jeszcze strzelać na bramkę, ale Bednarek stanął na drodze piłki.

Ten moment dekoncentracji Bednarka golem rywali się nie skończył, ale sytuacja była podobna do tej, po której Polacy stracili bramkę w meczu z Senegalem na mundialu w Rosji w 2018 roku. Wówczas również obrońca myślał, że spokojnie może odprowadzić piłkę bramkarzowi, a rywale wyszli na prowadzenie 2:0.

"Bednarek kryminał" - czytamy w komentarzach pod wideo z zajścia pod polem karnym reprezentacji Polski. "Jak zawsze on" oraz "musiał coś odbednarkować" - dodają inni z fanów. Obrońca Southampton opuścił boisko w 80. minucie i zastąpił go Bartosz Salamon, który zdecydowanie uspokoił sytuację w formacji obrony. Przed dogrywką komentatorzy poinformowali, że miało to związek z urazem zawodnika wyjściowego składu.