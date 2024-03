Wpadka Dariusza Szpakowskiego. Tym skradł serca kibiców. "Jazda z..."

Dariusz Szpakowski to jedna z największych legend polskiego dziennikarstwa sportowego. Tuż po meczu z Estonią Telewizja Polska poinformowała, że wraz z Marcinem Żewłakowem zasiądzie za mikrofonem i skomentuje finał baraży o EURO 2024. To powrót 73-latka do komentowania meczów reprezentacji Polski po 464 dniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski tylko wysiadł z autokaru. I się zaczęło

Dariusz Szpakowski zaliczył wpadkę na antenie. Kibice wybaczyli

Legendarny komentator już w pierwszej połowie zanotował niemałą wpadkę na antenie. Polscy kibice obecni na stadionie w Cardiff śpiewali "jazda z kur**i", a komentator powiedział, że fani śpiewają "jesteśmy z wami". - Słychać z trybun głośne jesteśmy z Wami, Polacy jesteśmy z Wami! - powiedział.

Kibice pozytywnie przyjęli jednak wpadkę dziennikarza. "Panie Darku, dziękuję, że Pan wrócił" - napisał jeden z internautów. "Jak zawsze dba o język, genialny", "Fajnie, że wrócił", "Pan Dariusz TOP" - czytamy.

"Dariusz Szpakowski GOAT symultaniczne tłumaczenie "jazda z kur..." na "Jesteśmy z Wami. Profesor", "Dla mnie Dariusz Szpakowski może mówić, co chce. Mam ciary, jak go słyszę", "Z polskiego na nasze tłumaczył Dariusz Szpakowski" - dodali inni z internautów.

Zwrócono także uwagę na wyjątkowy styl komentarza 73-latka. "Wygranym tego meczu jest na pewno Dariusz Szpakowski ze swoim komentarzem. Niepodrabialny styl, luz i budowanie napięcia. Ciekawie i bez przesadnego żargonu. Jako prosty zjadacz futbolu, wiem że Ci inni, wchodzący komentatorzy powinni asystować mu przez jeszcze długi czas" - czytamy.