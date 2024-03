Nawet dzieci krzyczały to do Lewandowskiego. Festiwal obelg w zwycięskim Cardiff

Selekcjoner Michał Probierz nawet od razu nie wyjął rąk z płaszcza, gdy Wojciech Szczęsny zatrzymał strzał Daniela Jamesa. Ucieszył się dopiero po chwili, jakby z lekkim zawahaniem - zacisnął pięści i dopiero wyściskał się z asystentami. Piłkarze w tym momencie byli już pod bramką, a w zasadzie niemal w bramce, przytulając bohatera jedenastek.

Probierz najpierw podziękował sędziom za mecz, uścisnął dłoń selekcjonerowi reprezentacji Walii i dopiero wtedy dołączył do drużyny. Ta już cieszyła się po drugiej stronie boiska, pod sektorem gości, gdzie w pierwszej kolejności Probierz wyściskał się z Krzysztofem Piątkiem. Jego celny strzał był równie ważny, bo Piątek trafił tuż przed pudłem Jamesa. Wcześniej nie pomylili się Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański i jako pierwszy Robert Lewandowski, który we wtorek na Cardiff City Stadium wcale nie miał łatwego życia. Rangę wydarzenia czuć było już wiele godzin przed pierwszym gwizdkiem.

"Wstawaj, idioto"

Lewandowski obejrzał się wokół siebie, pomachał, uśmiechnął się do kibiców i szybkim krokiem poszedł w kierunku szatni. To już nie był czas na rozdawanie autografów i pozowanie do zdjęć. Piłkarze reprezentacji Polski na Cardiff City Stadium we wtorek dotarli półtorej godziny przed meczem.

Dla wielu z nich - aż 15 zawodników z kadry Probierza - to dobrze znane miejsce, bo półtora roku temu, kiedy selekcjonerem był jeszcze Czesław Michniewicz, pokonali tutaj Walię 1:0 w Lidze Narodów. Wtedy gola strzelił Karol Świderski po asyście Lewandowskiego. Teraz znowu obaj zagrali razem w ataku, ale we wtorek walijskich kibiców interesował przede wszystkim Lewandowski.

- Wstawaj, idioto - krzyknął jeden z miejscowych fanów siedzący tuż nad trybuną prasową, gdy kapitan reprezentacji Polski w siódmej minucie upadł w środku boiska. Lewandowski domagał się faulu, ale sędzia Daniele Orsato gry nie przerwał. A to tylko nasiliło reakcję kibiców na trybunach, którzy fetowali ten moment tak, jakby to Walia zdobyła bramkę albo przynajmniej sama stworzyła sobie jakąś akcję. A później dalej wyzywali Lewandowskiego, i to nawet kilkuletnie dzieci, które na początku drugiej połowy krzyczały z trybun, że jest "g***nym napastnikiem!".

Race, gwizdy i trzęsące się stoły

We wtorek na Cardiff City Stadium atmosfera była gorąca, ale na godzinę przed meczem trybuny były jeszcze puste. "Gramy u siebie!" - krzyknęli polscy kibice, którzy byli już na sektorze gości. Wtedy jeszcze było ich dobrze słychać, ale później dominowali Walijczycy. Przekonaliśmy się o tym już w trakcie hymnu, który zaśpiewali tak głośno i a capella, że aż zatrzęsły się stoły na trybunie prasowej.

Chwilę wcześniej też było ogłuszająco, bo gdy z głośników poleciał Mazurek Dąbrowskiego, walijscy kibice zaczęli gwizdać. Dokładnie w momencie, kiedy na polskim sektorze odpalone zostało kilka rac. Ale to chyba nie chodziło o race, bo nimi miejscowi - przynajmniej ci siedzący w pobliżu trybuny dla dziennikarzy - nawet się zachwycali: w jednym momencie wyciągnęli telefony, które skierowali na polski sektor i gwizdali na polski hymn.

Probierz najpierw jak Klopp

Wracając jednak do tego, co działo się przed meczem. Probierz wysiadał z autokaru jako pierwszy - przednimi drzwiami. W białej czapce z daszkiem, z plecakiem, czarnym bezrękawniku i dresie reprezentacji Polski. Gdy jednak jego piłkarze wybiegli przed meczem na boisko, ubrany był już w ciemny płaszcz i garnitur, krawat i białą koszulę. Z rękami w kieszeni, wpatrzony w boisko niczym Juergen Klopp - który też znany jest z tego, że analizuje nawet rozgrzewkę - obserwował strzały swoich piłkarzy sprzed pola karnego.

Wtedy nawet wpadało, wyglądało to obiecująco, bo rezerwowi bramkarze często wyciągali piłkę z siatki. A później zaczął się mecz. Nie minęło nawet 15 sekund, a Jakub Piotrowski już oddał strzał. Szkoda tylko, że zbyt lekki, bo piłka nawet nie doleciała do walijskiej bramki. W kolejnych minutach niestety też było z tym niezbyt dobrze. Polska kończyła pierwszą połowę bez celnego strzału. Na szczęście Walia również, choć niewiele brakowało, a prowadziłaby 1:0, gdyby nie VAR, który nie uznał gola będącego na minimalnym spalonym Bena Daviesa.

A później znowu był typowym Probierzem

"My chcemy gola!" - krzyknęli polscy kibice w 19. minucie. Ich okrzyk był w tym momencie wyraźnie słyszalny, bo walijscy fani na chwilę przestali śpiewać. Sama gra też toczyła się w środku pola, więc nie było się czym emocjonować, a do zdobycia bramki też niestety była daleka droga. W drugiej połowie i dogrywce było tak samo, jak w pierwszej - Polska w całym meczu nie oddała żadnego celnego strzału.

Probierz we wtorek - w przeciwieństwie do meczu z Estonią, który przesiedział spokojnie na ławce rezerwowych - długo stał przy linii, gdzie rozgrywał swój własny mecz. Gwizdał, rozkładał ręce, wykłócał się z arbitrem technicznym, dyskutował ze swoimi asystentami, pokrzykiwał też w kierunku piłkarzy i próbował przekazywać im jakieś wskazówki.

Nawet bezpośrednio, bo potrafił przywołać zawodników do linii, korzystał z każdej okazji. Jak w 29. minucie, gdy gra została na chwilę przerwana, co Probierz od razu wykorzystał, aby przekazać wskazówki Piotrowskiemu, Karolowi Świderskiemu i Piotrowi Zielińskiemu.

Polska po raz piąty z rzędu zagra na Euro

- O, jesteście z Polski. No i kto wygra? - zaczepił nas jeden z walijskich kibiców w typowym brytyjskim barze. Mimo że to był środek dnia, to samo centrum Cardiff już żyło wieczornym meczem. - Nie wiemy, kto wygra, ale wiemy, kto awansuje na Euro - odpowiedzieliśmy bez wahania. - No wiadomo, że Walia. Ale postawiłem na was 100 funtów, bo był lepszy kurs. W razie co wygram 300, i tak będę zadowolony - dodał Walijczyk.

We wtorkową noc to być może był jedyny zadowolony walijski kibic, ale my cieszymy się na pewno, bo Polska po rzutach karnych pokonała Walię. Po trudnym i brzydkim meczu, ale Probierz w ostatnich dniach sam powtarzał, że finały się wygrywa, a nie gra. I Polska - po męczarniach i jako ostatnia drużyna ze stawki - awansowała na mistrzostwa Europy. W czerwcu zagra na tej imprezie piąty raz z rzędu - w grupie z Francją, Austrią i Holandią.