Ależ wiadomość dla Fernando Santosa! Tylko na to czekał. PZPN nie miał wyjścia

Walia – Polska 0:0, ale w karnych lepsi byli Biało-Czerwoni. Wygrali 5:4. Wynik rozgrywanego w Cardiff finału baraży o Euro 2024 był nie tylko walką o udział Polaków w piątym wielkim turnieju z rzędu, ale także rywalizacją o porządne pieniądze.

240 mln złotych na mistrzowskich imprezach

Na spore wpływy od UEFA i FIFA oraz sponsorów PZPN mógł regularnie liczyć od 2016 r. Za awanse na kolejne turnieje, czyli ME 2016, MŚ 2018, ME 2020 i mundial w 2022 roku, związek zgarnął około 48 mln euro, czyli ponad 200 mln zł. Oczywiście spora część tej kwoty wydano na organizację wyjazdów i zgrupowań, a około 25 proc. z każdej premii zawsze szło na honorarium dla piłkarzy. PZPN-owi też jednak przypadały godziwe pieniądze. Jak sprawy mają się teraz?

Za awans na Euro 2024 UEFA przeznaczyła dla każdej reprezentacji 9,25 mln euro, czyli ok. 40 mln złotych. Dodajmy, że potem każda wygrana na turnieju to ok. 4,3 mln złotych, a remis to nieco ponad dwa miliony.

Zatrzymując się jednak na pewnych pieniądzach, PZPN był umówiony z graczami, że za awans na Euro dostaną oni do podziału ok. 25 proc. wypłaty z UEFA, czyli 10 mln zł. Dla najczęściej grających w eliminacjach piłkarzy oznaczało przelew na ponad pół miliona złotych.

Swoje zarobi także PZPN. W budżecie na 2024 roku nie były wpisane ewentualne korzyści finansowe za awans na mistrzostwa Europy, więc te pieniądze będą traktowane jako bonus. Związek chciał przeznaczyć je m.in. na infrastrukturę ośrodka treningowego, ale też projekty związane z futbolem dzieci i młodzieży, a to około kilkunastu milionów zł.

Reszta pieniędzy od UEFA pójdzie na organizację wyjazdu na Euro, bazę i funkcjonowanie Biało-Czerwonych podczas turnieju, przeloty, hotele i obiekty treningowe. Ponieważ mistrzostwa odbywają się w Niemczech, te kwoty będą jednak dużo niższe w porównaniu z tymi, które trzeba było wydać w Katarze.

Santos się cieszy, jest prawie milion złotych do przodu

Kolejną osobą, która cieszy się z awansu Polski na mistrzostwa Europy, jest... Fernando Santos. Były selekcjoner kadry, który pracował z Biało-Czerwonymi podczas części kwalifikacji do Euro, miał zapisaną w kontrakcie premię za awans, ale chodziło tylko o awans bezpośredni z pierwszego lub drugiego miejsca w grupie. Portugalczyk dostałby za to 750 tysięcy euro. Jednak selekcjoner został zwolniony we wrześniu 2023 roku, w trakcie kwalifikacji.

Portugalska strona twierdziła wówczas, że Santos ten awans był w stanie osiągnąć, więc przy rozwiązaniu umowy straci premie i chce rekompensaty. PZPN wsparł się matematyką i wyliczył, że szanse na awans po słabym początku eliminacji wynosiły tylko ok. 20-25 proc. Strony ostatecznie przystały na kompromis, by w przypadku awansu Portugalczyk dostał około 25 proc. zapisanej w kontrakcie premii. Dawało to około 180 tys. euro, czyli 775 tys. złotych.

Różnica na korzyść Santosa była taka, że tę część premii miał on otrzymać w razie jakiegokolwiek awansu Polaków na Euro, nawet przez baraże. Portugalczyk zapewne kibicował Polakom, a niebawem uśmiechnie się, gdy zajrzy na swoje konto.