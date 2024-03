Polacy zmazali plamę po kompromitacji z Anglią. Co tam się działo w końcówce

Niespełna dwie godziny przed początkiem finału baraży w Cardiff, w Rumunii rywalizowała reprezentacja Polski do lat 20 w kolejnym meczu w ramach Elite League. Po druzgocącej porażce z Anglikami nasza młodzież miała sobie i kibicom coś do udowodnienia. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, a jedynego gola dla Polaków zdobył Aleksander Buksa. Pod koniec meczu doszło do przepychanek.

4 sporttvp.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl