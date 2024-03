Wszystko jasne! Probierz wybrał skład na mecz o awans na Euro

Od kilku dni cała piłkarska Polska żyje barażami do mistrzostw Europy. Podopieczni Michała Probierza wykonali pierwszą część zadania - tę zdecydowanie łatwiejszą - pokonując w czwartek 5:1 Estonię na Stadionie Narodowym. We wtorkowy wieczór zmierzą się na wyjeździe w Cardiff z Walią w bezpośrednim starciu o awans na niemiecki turniej. Trudno wskazać faworyta w tej konfrontacji.

Wszystko jasne! W takim składzie Polacy zagrają o Euro 2024

Stawką tego meczu jest nie tylko awans na prestiżową imprezę, ale także ogromne pieniądze i możliwość zachowania pozycji w rankingu, która jest niezwykle ważna w kontekście losowania grup eliminacyjnych kolejnych mistrzostw świata oraz Europy. Za sam start w Euro 2024 Polski Związek Piłki Nożnej zarobiłby ponad 9 milionów euro.

Przed meczem było kilka znaków zapytania w kontekście ustawienia naszej reprezentacji - główny dotyczył tego, czy zachowana zostanie dwójka napastników. Rozważana była także opcja gry na dwóch defensywnych pomocników, no i niepewna była też dyspozycja Przemysława Frankowskiego, który przez kilka dni zmagał się z urazem. Ale na te pytania poznaliśmy już odpowiedź - oto wyjściowa jedenastka wyznaczona do gry przez trenera Michała Probierza. Selekcjoner nie dokonał żadnej zmiany w porównaniu do spotkania z Estonią.

Walia - Polska. Skład Biało-Czerwonych:

Wojciech Szczęsny - Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski - Piotr Zieliński - Karol Świderski, Robert Lewandowski

- Nieważne jak, ale chcemy wygrać - to najczęściej powtarzane zdanie przez piłkarzy reprezentacji Polski i selekcjonera. - Już nieraz mówiłem, że meczów finałowych się nie gra, a wygrywa. I tym razem będzie podobnie, liczy się przede wszystkim awans - podkreślił w poniedziałek Probierz. Początek meczu Walia Polska o 20.45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl.