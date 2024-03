A teraz schody. Polska w "grupie śmierci" na Euro. Najpotężniejsi rywale

Jeśli popatrzymy tylko na pięć ostatnich meczów z każdym z naszych rywali na najbliższych mistrzostwach Europy, to bilans tych potyczek będzie smutny. Z Francją mamy trzy przegrane i dwa remisy, z Austrią trzy wygrane i dwa remisy, a z Holandią przegrywaliśmy czterokrotnie, osiągając jeden remis. I właśnie ten ostatni zespół będzie naszym pierwszym rywalem na Euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski tylko wysiadł z autokaru. I się zaczęło

Holandia, która Polsce nie pasuje

Mecz Polska - Holandia będzie inauguracją rywalizacji w grupie D, w której zagrają Biało-Czerwoni. Spotkanie zaplanowano na 16 czerwca o godz. 15 w Hamburgu. Polakom z tym rywalem zawsze grało się trudno. Na naszych 19 meczów z Holandią odnieśliśmy tylko trzy zwycięstwa, padło siedem remisów i doznaliśmy dziewięciu porażek (bramki 19–28). Jeśli jednak dodamy, że nasza ostatnia wygrana z tym rywalem miała miejsce w 1979 roku, to widzimy, jak trudne czeka nas zadanie. Ekipa prowadzona przez Ronalda Koemana, który zresztą pamięta kilka potyczek z Polakami, jest obecnie na fali wznoszącej. W swojej grupie kwalifikacyjnej do Euro Holandia zajęła drugie miejsce tuż za Francuzami, a w ostatnich meczach strzela sporo goli. "Oranje" w marcowych meczach pewnie pokonali Szkocję (4:0) oraz przegrali 1:2 z Niemcami. Holandia to obecnie szósta drużyna rankingu FIFA.

Austria, czyli najsłabszy rywal w rewelacyjnej formie

Drugi mecz Euro Polska zagra z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie D. 21 czerwca o godz. 18 w Berlinie zmierzymy się z Austriakami notowanymi na 25. miejscu rankingu FIFA. Jeszcze kilka lat temu w starciu z tym rywalem z nadziejami moglibyśmy liczyć nawet na komplet punktów - to właśnie Austriakom Biało-Czerwoni utarli nosa w eliminacjach do Euro 2020, wygrywając z nimi w Wiedniu i nie dając się pokonać w Warszawie. Przez te cztery lata austriacka piłka jednak się wzmocniła. Na wspomnianym Euro 2020, rozgrywanym z rocznym opóźnieniem, Austriacy uzyskali lepszy rezultat od Polski i awansowali do 1/8 finału, odpadając w nim dopiero po dogrywce z późniejszym triumfatorem - Włochami. Dodajmy, że do tegorocznego Euro Austriacy awansowali bez problemów, zajmując drugie w miejsce w swojej grupie, będąc tylko punkt za Belgami. I to właśnie tylko z Belgią Austria przegrała jedyny mecz w 2023 roku, grając wtedy 10 spotkań.

W tym roku Austriacy też wydają się być w formie. W niedawnej wygranej 2:0 wyjazdowej potyczce ze Słowacją, Austriacy strzelili gola już sześć sekund po rozpoczęciu meczu. Piłkę ze środka boiska otrzymał Christoph Baumgartner. Pomocnik RB Lipsk od razu, bez zastanowienia przedryblował dwóch rywali, po czym z około dwudziestu metrów popisał się płaskim strzałem z dystansu. O tej akcji mówiła cała Europa.

Wicemistrzowie świata z gwiazdami

Jeśli mecz z Austrią będzie trudnym spotkaniem, to co powiedzieć o trzecim starciu z aktualnym wicemistrzem świata? Francja, oprócz tego, że wygrała swoją grupę eliminacyjną do Euro, rozbijając w niej m.in. Gibraltar rekordowym wynikiem 14:0, jest drużyną naszpikowaną gwiazdami. Kylian Mbappe, Osmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann to tylko kilku zawodników z linii ofensywnej "Trójkolorowych". Polska o ich sile przekonała się podczas ostatniego mundialu, przegrywając mecz w 1/8 finału 1:3. Podczas marcowych meczów towarzyskich Francuzi nieco zwolnili. Przegrali z Niemcami 0:2, zagrali też z Chile. Wicemistrzowie świata to obecnie wicelider rankingu FIFA. Polska jest w nim 30. Spotkanie z Polską czeka podopiecznych Didiera Deschampsa 25 czerwca o godz.18 w Dortmundzie.

Do 1/8 finału Euro awansują po dwa najlepsze zespoły z sześciu grup oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc. Patrząc jednak na siłę lub formę rywali wyraźnie widać, że znalezienie się w gronie 16 najlepszych drużyn turnieju będzie dla Polski wyzwaniem. W czterech poprzednich mistrzostwach kontynentu Biało-Czerwoni z grupy wyszli tylko raz - w 2016 roku we Francji.

Inauguracja Euro 2024 w Niemczech odbędzie się 14 czerwca. W pierwszym meczu gospodarze turnieju zmierzą się ze Szkocją.