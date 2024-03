Reprezentacja Polski uporała się w półfinale baraży z Estonią. Pokonała ją 5:1, ale po zakończonym spotkaniu biało-czerwoni nie ustrzegli się słów krytyki. Chodzi o Jana Bednarka, którego postawa pozostawiała wiele do życzenia.

Bednarek krytykowany przez ekspertów. Wytykają mu błędy

Doświadczony obrońca Southampton od wielu lat jest stałym punktem polskiej defensywy. Pytanie tylko, czy pewnym? Głos w tej sprawie zabierał już między innymi Sylwester Czereszewski, 23-krotny reprezentant Polski.

- Trochę nam się posypała obrona w ostatnim czasie. Nie została ona dobrze przetestowana w meczu z Estonią, a i tak straciliśmy bramkę. Bednarek nie doskoczył w tempo do przeciwnika, ale też moim zdaniem Szczęsny mógł zareagować lepiej, inaczej się zachować. W każdym razie Bednarek ma coś takiego w sobie, że przyciąga nieszczęścia. Jest troszkę "elektryczny" - mówił w niedawnym wywiadzie dla "WPROST".

Teraz w podobnym tonie wypowiedział się inny kadrowicz sprzed lat - Jacek Bednarz. Także obwinił 27-latka za straconego gola z Estończykami. - Mówiąc wprost, Bednarek powinien skrócić dystans do strzelającego, nie odwracać się do niego tyłem, nie lekceważyć takiej sytuacji. On robił tak jesienią i widzę, że znowu to robi. To jest coś, co mi się nie podoba. To jest policzek dla obrony i drużyny takiej, jaką potencjalnie mamy. Cały czas powtarzam słowo "potencjalnie" - powiedział w rozmowie przeprowadzonej przez portal przez WP SportoweFakty.

Dodał, że obrońca Southampton nie pierwszy raz zawinił przy golu dla rywala. - Podejrzewam, że Walijczycy będą groźniejsi niż Estończycy. Taki facet sam dla siebie może być zagrożeniem, bo przypominam, że Bednarkowi zdarzyło się to na przykład w Mołdawii, gdzie trzeba było dużo szybciej przerwać akcję. On się wycofał w szesnastkę z napastnikiem, który mu sprzed nosa strzelił bramkę i ostatecznie ten mecz przegraliśmy. Jako kibic czego innego oczekuję - dodał.

Bednarz przyznał, że Bednarek ma "wszystko, żeby być świetnym obrońcą". - Jest wysoki, silny, w piłkę gra nieźle, jak na ten wzrost jest w miarę mobilny. Z Estonią wystarczyło zrobić dwa czy nawet półtora kroku, nie odwracać się tyłem i pójść na rywala, żeby zablokować strzał. Być może wystarczy mu to pokazać, porozmawiać z nim, powiedzieć: "słuchaj, ja na ciebie liczę i nie możesz mi takich rzeczy robić. Jak nam takie coś zrobisz w 15. minucie w Walii i będziemy przegrywali, to cały plan na mecz nam się obali". Tam nie będzie przestrzeni na błąd. To jest jeden mecz i raczej będziemy mieli taką sytuację, w której trybuny będą za gospodarzami, a nie za nami - stwierdził.

Czy Michał Probierz zdecyduje się na wystawienie Bednarka w pierwszym składzie? Urodzony w Słupcy defensor rozegrał już 54 mecze w narodowych barwach. Debiutował jeszcze u Adama Nawałki.