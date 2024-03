Burza po decyzji Probierza. Znów to zrobił. Boniek wytyka mu jedno

Reprezentacja Polski przystąpi do wtorkowego spotkania z Walią nieco osłabiona. Na murawie zabraknie Matty'ego Casha, który nabawił się kontuzji mięśniowej w meczu z Estonią (5:1). Nie pojawią się też Paweł Bochniewicz, powołany awaryjnie Paweł Wszołek i powracający po długim rozbracie z biało-czerwonymi barwami Jakub Moder. I o ile skreślenie obrońcy SC Heerenveen czy pomocnika Legii Warszawa nie było zaskoczeniem, o tyle brak w kadrze piłkarza Brighton już tak. W mediach rozpętała się istna burza po tej decyzji Probierza.

Eksperci grzmią po skreśleniu Modera. Odezwał się nawet Boniek

Moder wrócił do kadry po 602 dniach. Tak długą przerwę wymusiła koszmarna kontuzja kolana. Eksperci byli zgodni i wskazywali, że piłkarz musi otrzymać szansę gry w starciu z Estonią i to nawet od pierwszych minut. Ostatecznie wszedł na murawę dopiero w 73. minucie, zmieniając Jakuba Piotrowskiego. Mimo że zaliczył krótki występ, to przekonał do siebie ekspertów. Ale jak się okazuje, nie Probierza.

Nic więc dziwnego, że decyzja szkoleniowca wywołała spore zamieszanie. Głos w sprawie zabrał m.in. Zbigniew Boniek. "Moder na ławce mógłby się przydać na rzuty karne…." - napisał były prezes PZPN na X (dawniej Twitter). Jego zdaniem nawet jeśli selekcjoner nie chciał korzystać z zawodnika w podstawowym czasie gry, czy w dogrywce, to warto byłoby jednak powołać go na wypadek serii jedenastek.

Zaskoczony wyborem Probierza był również Roman Kołtoń. - Myślę, że Probierz oglądał go w treningach i być może uznał, że to nie jest to. Z drugiej strony - Moder grał w Premier League i FA Cup, więc pytanie, czy to, co pokazał z Estonią, ma jakiekolwiek znaczenie. Probierz pokazał, że nie wierzy w Modera na tyle, żeby liczyć na niego w końcówce lub w dogrywce w Cardiff - podkreślał na kanale Meczyki.pl na YouTube.

Mocne słowa ekspertów po decyzji Probierza. "To duży błąd"

Oburzonych decyzją szkoleniowca było też kilku innych dziennikarzy. W ich gronie znalazł się m.in. Stanisław Pisarzewski z Kanału Sportowego. "Odesłanie Modera na trybuny to moim zdaniem duży błąd. W meczu z Estonią nie był widoczny, ale to wciąż piłkarz, który daje kadrze coś wyjątkowego. Może nam go dziś brakować" - podkreślał na X.

Zaskoczony absencją zawodnika Brighton był również Kacper Czuba. "Jeśli powodem absencji Jakuba Modera nie są problemy zdrowotne, to trzeba przyznać, że bardzo odważna decyzja trenera Probierza z nieuwzględnianiem pomocnika Brighton w kadrze meczowej na mecz o grę na Euro" - pisał dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna". Zdanie w tej sprawie dorzucił też Michał Pol. "Where Moder?" - zastanawiał się.

O tym, czy decyzja Probierza okaże się słuszna, przekonamy się już po godzinie 20:45. To wtedy sędzia Daniele Orsato, nasz "talizman", po raz pierwszy zagwiżdże na stadionie w Cardiff. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.