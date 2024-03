Probierz nagle przerwał konferencję. Wiemy dlaczego. "Taka prywata" [WIDEO]

Reprezentacja Polski fatalnie spisała się w eliminacjach do Euro 2024. Zdobyła zaledwie 11 punktów w ośmiu spotkaniach i nie wywalczyła bezpośredniego awansu. Mimo to wciąż ma szansę na udział w imprezie w Niemczech. Musi wygrać z Walią w finale baraży. Piłkarze Michała Probierza już w poniedziałek dotarli do Cardiff, gdzie w godzinach wieczornych rozegrali trening na płycie głównej stadionu. Wcześniej odbyła się konferencja prasowa, podczas której doszło do dość nietypowego incydentu. Selekcjoner pozwolił sobie na chwilę "prywaty".

Michał Probierz nagle przerwał konferencję. Wszystko dla jednego z fotoreporterów. "Nie spodziewałem się"

Probierz klasycznie odpowiadał na pytania dziennikarzy przed nadchodzącym spotkaniem. Jedno z nich dotyczyło przyszłości szkoleniowca. Zapytano go wprost, czy obawia się, że w przypadku porażki, będzie to jego ostatni mecz na ławce trenerskiej Biało-Czerwonych.

- Nie. Bać to się mogę śmierci i choroby bliskich. (...) Tyle razy mnie już zatrudniali i zwalniali. Zdaje sobie sprawę, że trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. I tym człowiek żyje, bo to jest najważniejsze. Czy prowadzę dzieci, seniorów, czy teraz reprezentację, zawsze chcę wygrać i robię wszystko najlepiej, jak potrafię - podkreślił. Nagle przerwał wypowiedź i dość niespodziewanie zwrócił się do jednego ze stojących na sali fotoreporterów, co zdziwiło publikę.

- A teraz to nie do tłumaczenia. Taka prywata trochę. Gratuluję Piotrek wyniku w maratonie. Czytałem. Wielki podziw, bo jest o co biegać - wypalił. Jak się okazało, zwrócił się do Piotra Kuczy, który w niedzielnym półmaratonie w Warszawie pobił rekord życiowy - 1:52:37.

Z fotoreporterem skontaktowali się dziennikarze "Faktu" i zapytali, w jaki sposób zareagował na słowa Probierza.- Było to bardzo miłe. Nie spodziewałem się, że Michał pogratuluje mi wyniku. Myślę, że chciał rozluźnić atmosferę. Stara się zdjąć presję z piłkarzy - podkreślał.

Kolejna nietypowa sytuacja na konferencji kadry

To nie pierwszy raz, kiedy podczas marcowego zgrupowania doszło do tzw. rozluźnienia atmosfery. W trakcie pierwszej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał Roberta Lewandowskiego, czy zwyżka jego formy ma związek ze spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu został żugajką? Napastnik tylko się zaśmiał i schował na moment twarz w dłoniach.

W poniedziałkowy wieczór Probierz podał kadrę meczową na nadchodzące spotkanie. Skreślił ostatecznie trzech zawodników. To powracający po długiej przerwie Jakub Moder, powołany awaryjnie Paweł Wszołek oraz Paweł Bochniewicz.

Trudno wskazać faworytów starcia, choć bilans bezpośrednich meczów przemawia za kadrą Probierza - siedem zwycięstw i tylko jedna porażka. Jak będzie tym razem, przekonamy się już po 20:45. Wtedy zabrzmi pierwszy gwizdek na stadionie w Cardiff. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.