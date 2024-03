Borek i Szpakowski w komentatorskim duecie?! "Przegadamy"

W porównaniu do czwartkowego meczu Polski z Finlandią do wtorkowego Walii z Polską wiemy, że dojdzie do minimum jednej zmiany - tej na stanowisku komentatorskim. Mateusza Borka zastąpi legendarny Dariusz Szpakowski, dla którego to sentymentalny powrót przed biało-czerwony mikrofon.

Borek o duecie ze Szpakowskim. Powiedział wprost

Borek w rozmowie z Kanałem Sportowym odniósł się do tej zmiany. Przyznał, że Szpakowskiemu "należą się takie mecze".

- To jest w ogóle sytuacja niesamowita, bo ostatnim meczem, który skomentował był finał mistrzostw świata - zauważył. - Rozmawialiśmy przy śniadaniu na temat ostatniego meczu Darka skomentowanego reprezentacji Polski. Rosja i mecz na mistrzostwach Europy, dobry mecz, przegrany przez Polaków ze Szwedami. To był ostatni mecz Darka, więc prawie 3 lata bez reprezentacji Polski. Darkowi się należą takie mecze i chciałbym, żeby miał dzisiaj okazję wygłosić jakąś swoją tyradę. Żeby miał dzisiaj swoją odę do piłkarskiej radości - dodał.

Obaj komentatorzy, należący w powszechnej opinii do czołówki w kraju, od lat znani są jako tzw. jedynki. W parze komentatorskiej to oni prowadzą narrację na temat boiskowych wydarzeń. Niejednokrotnie zastanawiano się, czy mogliby - choćby w jednym meczu - stworzyć duet. Borek także odniósł się do tego tematu. - Nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, co postanowi Darek, co postanowi telewizja. Jeśli pojawi się taka propozycja, która się pojawiała kilka razy w przestrzeni publicznej, to pewnie przegadamy i usiądziemy. Kto jedynką? Darek. Ja wtedy się skoncentruję na dopowiadaniu, bo myślę, że to jest naturalne - powiedział.

Borek ujawnił też, że Dariusza Szpakowskiego będzie można usłyszeć na samych mistrzostwach Europy. - Darek zdecydował się ten mecz skomentować z Marcinem Żewłakowem, chociaż nie wykluczam, że będzie miał innego komentatora podczas mistrzostw, bo tam słyszę, że tam są jakieś wstępne podziały par komentatorskich porobione - powiedział.

Dariusz Szpakowski to jedna z największych legend polskiego dziennikarstwa sportowego. Już w piątek portal sport.tvp.pl poinformował, że wraz z Marcinem Żewłakowem zasiądzie za mikrofonem i skomentuje finał baraży o EURO 2024. To spotkanie, w którym Walia zmierzy się z Polską na stadionie w Cardiff.

Wtorkowy mecz na antenie TVP skomentuje duet Dariusz Szpakowski i Marcin Żewłakow. Ze stadionu w Cardiff pracować będą także Mateusz Borek i Jakub Wawrzyniak, zaś w Warszawie studio poprowadzi Jacek Kurowski.