Reprezentacja Polski jest już o krok od awansu na Euro 2024. W czwartkowy wieczór bez większych problemów rozprawiła się z Estonią (5:1). Teraz przed nią zdecydowanie większe wyzwanie. Musi pokonać Walię i to na terenie rywala. Dodatkowo przystąpi do tego spotkania nieco osłabiona - kontuzja mięśniowa wyeliminowała z gry Matty'ego Casha. Polscy kibice wierzą jednak, że uda się wywalczyć bilet do Niemiec. Mocno liczą na Roberta Lewandowskiego, który ostatnio notuje zwyżkę formy. Ten fakt dostrzegli też przeciwnicy, którzy zrobią wszystko, by ostudzić zapędy napastnika.

Selekcjoner Walii postara się zatrzymać Lewandowskiego. Ma plan

Okazuje się, że Walijczycy przygotowali już plan, jak utrudnić życie Lewandowskiemu i nie dopuścić, by ten znalazł się w dogodnej pozycji strzeleckiej, czy też by pomagał kreować kolegom okazje bramkowe. Nieco więcej na ten temat opowiedział Robert Page, selekcjoner rywali.

- Lewandowski to naprawdę fantastyczny piłkarz. Oczywiście mamy do niego ogromny szacunek. Ale to tyle. Przeprowadziliśmy analizę jego gry i pokazaliśmy obrońcom, do czego jest zdolny. Musimy wywierać na nim presję, a także na reszcie zawodników - podkreślał szkoleniowiec.

Ostatnim razem Walijczykom nie udało się zatrzymać napastnika. W 2022 roku, w starciu Ligi Narodów 35-latek zaliczył asystę przy golu Karola Świderskiego. To trafienie pozwoliło Polsce utrzymać się w dywizji A. Mimo wszystko Page wierzy, że uda mu się tym razem pokonać kadrę Michała Probierza. Jego zdaniem Biało-Czerwoni mają wielu zawodników, którzy grają w czołowych klubach na świecie, ale to jego ekipa jest bardziej zgrana jako drużyna.

- Polska ma kilka indywidualności, ale razem, jako zespół, jesteśmy w stanie wygrać. Nasi rywale mają mnóstwo jakości. Mają nowego menadżera, który osiąga pozytywne wyniki. Ale chodzi o to, żeby zagrać najlepiej, jak potrafimy. Jeśli to nam się uda, to nie musimy martwić się o wynik - podkreślał.

Bilans bezpośrednich meczów przemawia za reprezentacją Polski

O tym, kto ostatecznie będzie górą, przekonamy się już we wtorkowy wieczór. Choć Polacy nie znajdują się w najlepszej formie, to bilans bezpośrednich spotkań przemawia właśnie za nimi. Do tej pory nasza kadra grała z Walią dziesięć razy. I wygrała siedem spotkań, dwa zakończyły się remisem, a jeden zwycięstwem Walii, co miało miejsce w 1973 roku.

Pierwszy gwizdek na stadionie w Cardiff zabrzmi o godzinie 20:45.