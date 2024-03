Media: Tyle PZPN zapłaci piłkarzom za awans na Euro 2024. Góra złota!

Polacy i Walijczycy bez kłopotu uporali się z półfinałowymi rywalami. Pokonali odpowiednio Estonię i Finlandię 5:1 i 4:1. We wtorek wybiegną na boisko w Cardiff, by zmierzyć się w meczu, którego stawką jest nie tylko awans na EURO 2024. W grze są olbrzymie pieniądze.

Reprezentacja Polski może zarobić. Tyle pieniędzy za EURO 2024

Awans na turniej finałowy w Niemczech wiąże się ze sporymi bonifikatami finansowymi. Portal Meczyki.pl policzył, że "na start" reprezentacja Polski mogłaby liczyć na 9,25 milionów euro. To blisko 40 milionów złotych.

Polacy, jeśli pojawią się na turnieju, w fazie grupowej trafią na mocnych rywali - Francję, Austrię i Holandię. Zwycięstwo w meczu grupowym warte jest milion euro, zaś remis połowę tej kwoty. W przypadku wyjścia z grupy biało-czerwoni zarobili kolejne półtora miliona.

Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski w rozmowie dla portalu Goal.pl przyznał, że sytuacja federacji jest stabilna, a budżet został już uchwalony. Nie uwzględnia on jednak premii od UEFA - ta uzależniona jest od wyniku sportowego. - Jeżeli pierwsza reprezentacja wywalczy awans, to otrzymane w ramach premii pieniądze będą stanowiły dodatkowe środki finansowe w budżecie PZPN. Jesteśmy w pełni niezależni od ewentualnej premii z federacji europejskiej - powiedział.

Zapytany przez dziennikarza wspomnianego portalu Przemysława Langiera o to, czy premia dla piłkarzy to około 25 procent wartości premii od UEFA odpowiedział twierdząco. Z tego wynika, że piłkarze mogą liczyć na około 10 milionów złotych do podziału w zamian za awans na turniej. Wachowski zdradził także, na co związek wyda resztę pieniędzy. = Przeznaczymy te środki na projekty dotyczące sportu dzieci i młodzieży w tym na projekt infrastrukturalny, tzn. budowę ośrodka treningowego dla młodych zawodników i zawodniczek - poinformował.

Mecz Walii z Polską rozegrany zostanie 26 marca o 20:45 w Cardiff.