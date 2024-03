Kapitalne informacje z Cardiff. Probierz tylko na to czekał

Reprezentacja Polski w poniedziałek po południu dotarła do Cardiff, gdzie we wtorek wieczorem rozegra finałowy mecz barażowy do Euro 2024 z Walią (godz. 20:45). W poniedziałek odbyła się tradycyjna przedmeczowa konferencja prasowa, w której wzięli udział selekcjoner Michał Probierz, a także Jan Bednarek. Następnie Biało-Czerwoni przenieśli się na murawę Cardiff City Stadium, areny wtorkowego spotkania, gdzie odbyli ostatni trening przed konfrontacją z Walijczykami.

Świetne wieści z Cardiff. Przemysław Frankowski wrócił do treningów z zespołem

Z tego treningu docierają do nas dobre informacje. Ta najważniejsza dotyczy Przemysława Frankowskiego, podstawowego wahadłowego reprezentacji Polski, który w czwartek przeciwko Estonii strzelił gola, a także doznał kontuzji mięśniowej - stłuczenia mięśnia uda, która postawiła znak zapytania przy jego występie w Cardiff.

W niedzielę na Stadionie PGE Narodowym Frankowski trenował indywidualnie, ale już dzień później w Walii niespełna 29-letni piłkarz RC Lens został włączony do treningów z zespołem. Jak informują zgodnie będący na miejscu dziennikarze, w tym Szymon Janczyk z Weszło, są duże szanse, że Przemysław Frankowski wystąpi przeciwko Walii od pierwszej minuty.

Jeśli Frankowski faktycznie będzie gotów do gry w podstawowej jedenastce reprezentacji Polski, trudno będzie spodziewać się w niej większych zmian względem czwartkowego meczu z Estonią, tym bardziej że w zespole nie ma innych problemów zdrowotnych, a większość piłkarzy z tych, którzy zagrali na PGE Narodowym, zaprezentowała się z dobrej strony.

Przemysław Frankowski, którego Michał Probierz trenował już w Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok, jest pewniakiem selekcjonera na prawe wahadło. Wahadłowy Lens rozpoczynał w podstawowej jedenastce wszystkie pięć meczów za kadencji Probierza i tylko jednego z nich, ostatniego przeciwko Estonii, nie dograł do końca z powodu kontuzji.

Mecz barażowy o Euro 2024 Walia - Polska na Cardiff City Stadium w Cardiff odbędzie się we wtorek 26 marca o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.