Zaskakujące wieści ws. przyszłości Probierza w kadrze. Ujawniamy

Już we wtorek wieczorem w Cardiff reprezentacja Polski zagra z Walią mecz o być albo nie być na Euro 2024 w Niemczech. Kolejnej szansy na awans na mistrzostwa Europy w Niemczech już nie będzie, tylko zwycięzca tej rywalizacji zagra w grupie Euro z Francją, Holandią i Austrią, a przegrany pozostanie z niczym.

Mecz z Walią ostatnim dla Probierza? "Bać to się mogę śmierci czy choroby bliskich"

W związku z tym toczą się rozważania, czy Michał Probierz pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski po marcowym zgrupowaniu. Jak informowano na konferencji przedstawiającej Probierza w roli selekcjonera, jego kontrakt z PZPN obowiązuje do końca eliminacji do mistrzostw świata 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie. To jednak był sprytny zabieg ze strony piłkarskiej centrali, która nauczona doświadczeniem tak skonstruowała kontrakt, żeby w razie braku awansu na Euro 2024 móc go bez trudu rozwiązać, nie musząc wdawać się w negocjacje, jak niedawno z totalnym niewypałem, jakim był Fernando Santos.

W kontrakcie znalazła się bowiem opcja rozwiązania umowy latem 2024 roku, gdyby Biało-Czerwoni nie awansowali na mistrzostwa Europy. Jasne jest, że w przypadku pokonania Walii Michał Probierz dalej będzie prowadził reprezentację Polski. Co jednak w sytuacji, gdyby w Cardiff doznał pierwszej porażki w roli selekcjonera?

Na czwartek 28 marca, czyli dwa dni po meczu Walia - Polska, zaplanowane jest zebranie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Patrząc na dobór terminu, nie ma wątpliwości, że będzie ono dotyczyło w dużej mierze reprezentacji narodowej i w razie przegranej w Cardiff przyszłości selekcjonera.

Co na to sam Michał Probierz? Na konferencji prasowej przed meczem z Walią został zapytany, czy nie obawia się, że będzie to jego ostatni mecz w roli trenera kadry. - Nie. Bać to się mogę śmierci czy choroby bliskich. Jestem trenerem od wielu lat i wiem, że jedną ręką podpisuję kontrakt, a drugą trzymam walizkę - skwitował Probierz.

Cezary Kulesza milczy, ale Michał Probierz może być spokojny o posadę

W ostatnich dniach spytaliśmy o to samego prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. - Nie będę składał żadnych deklaracji, skupiamy się wszyscy na arcyważnym meczu, który przed nami. Nie myślimy, co będzie później - twardo deklarował Kulesza. - W ogóle o tym nie myślę. Wiadomo, że w Cardiff różnie może być, bo w piłce wszystko jest możliwe. Nie rozważam jednak wcale, co będzie z selekcjonerem po barażach, skupiamy się tylko na meczu z Walią i walce o awans na mistrzostwa Europy.

Tyle Kulesza publicznie, a jak wygląda to w kuluarach? Jak się dowiedzieliśmy, pytając bliskich współpracowników prezesa PZPN, przyszłość Michała Probierza nie zależy od wyniku meczu z Walią. 51-letni trener ma pozostać na swoim stanowisku nawet w przypadku braku awansu na Euro 2024.

Co przemawia za Probierzem? Takich elementów nie brakuje. Postęp w grze reprezentacji Polski, dobra atmosfera w drużynie, pracowitość selekcjonera i jego sztabu, czy nawet słowa samych kadrowiczów, którzy przyznają, że dobrze się czują w zespole pod wodzą byłego trenera Jagiellonii Białystok czy Cracovii. A że Probierz z Kuleszą znają się świetnie, to nie ma też niesnasek pomiędzy selekcjonerem a związkiem, czego nie można było uznać za regułę w ostatnim czasie.

Dlatego też, zakładając, że nie dojdzie do żadnego skrajnego scenariusza, jak porażka w Cardiff 0:5, która mogłaby doprowadzić do zaognienia sytuacji wśród krewkich członków zarządu PZPN (trzeba pamiętać, że już powoli rozpoczyna się kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami nowego prezesa związku), Michał Probierz pozostanie selekcjonerem kadry i poprowadzi ją w Lidze Narodów, a następnie eliminacjach do mistrzostw świata.

Trzeba pamiętać, że PZPN także marzy się stabilizacja na stanowisku selekcjonera. Odkąd selekcjoner Walijczyków, naszych wtorkowych rywali, Robert Page związał się z kadrą narodową w listopadzie 2020 roku, reprezentacja Polski miała już pięciu różnych selekcjonerów - Jerzego Brzęczka, Paulo Sousę, Czesława Michniewicza, Fernando Santosa i Michała Probierza. A przecież Page jest selekcjonerem Walijczyków przez niespełna 3,5 roku. I nikt nie ma wątpliwości, że w taki sposób, w jaki odbywało się to w Polsce, nie da się zbudować silnej drużyny piłkarskiej.

Dlatego też na dzisiaj w piłkarskiej centrali góruje przekonanie, że Michał Probierz będzie dłużej pracował z kadrą, a najlepiej, jakby temat jego zwolnienia w ogóle na czwartkowym zarządzie się nie pojawił, bo to oznaczałoby awans Polski na Euro 2024.