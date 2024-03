Najbardziej krytykowany piłkarz kadry przemówił. "Czy czuję się winny?"

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór może awansować na tegoroczne mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Niemczech. Polaków czeka jednak trudne zadanie, bo muszą wygrać na wyjeździe z Walią.

Najbardziej krytykowany piłkarz kadry odpowiada na krytykę

Jaki jest plan Polaków na mecz z Walią?

- Musimy przede wszystkim przeciwnika trzymać daleko od naszej bramki. Wiemy, że ich silną stroną są kontrataki. Dlatego kluczowe będzie, by stopować akcje na ich połowie. Wierzmy głęboko, że jeśli zagramy na swoim poziomie i na miarę naszych możliwości, to wygramy. Wiemy, co nas czeka, ale skupiamy się tylko na sobie - mówi Jan Bednarek, stoper reprezentacji Polski.

Był krytykowany za to, że Biało-Czerwoni stracili gola w starciu z Estonią. - Bednarek był jednym z kilku, którzy zachowali się po frajersku w tej akcji. Nie mam racji? Wymień wszystkich, a nie mów tylko o Bednarku - mówił Artur Wichniarek. - Bednarek ma coś takiego w sobie, że przyciąga nieszczęścia. Jest troszkę "elektryczny" - dodał Sylwester Czereszewski. - Dlaczego na Mołdawii zdobyliśmy tylko jeden punkt? Dlaczego przegraliśmy z Albanią i Czechami? Na siedem straconych goli, przy sześciu winny był Szczęsny razem z Bednarkiem - grzmiał Tomasz Hajto.

- Czy czuję się winny utraty bramki w meczu z Estonią? Każdy z nas, prowadząc 5:0, mając przewagę jednego piłkarza, był zdenerwowany w tym momencie. Wojtek też. Nie wiem, czy na mnie, czy na siebie. Wiem, że taka jest piłka. Pełna emocji. Też byłem zły na to, że straciliśmy gola. Ale to już jest za nami. Przed nami jest bardzo ważny mecz, dlatego nie zaprzątamy sobie tym głowy, bo już drugi raz nie rozegramy tego spotkania - dodaje Bednarek.

Zdaje sobie doskonale sprawę, jaka jest stawka pojedynku i z jakim nastawieniem trzeba do niego podejść.

- Wygrywając, masz wszystko, przegrywając, zostajesz z niczym. Przed meczem jest wiele myśli, ale później wychodzimy na boisko i gramy 11 na 11. Musimy podejść do tego meczu rozsądnie, z pewnością siebie, zaangażowaniem, wiarą, ale też spokojem. Z taką myślą, byśmy rozegrali to spotkanie na naszych warunkach - przyznaje obrońca Southampton.

