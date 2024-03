Wachowski wprost o przyszłości Probierza. Te słowa mogą oznaczać jedno

- Nie będę składał żadnych deklaracji, skupiamy się wszyscy na arcyważnym meczu, który przed nami. Nie myślimy, co będzie później - tak w wywiadzie dla Sport.pl Cezary Kulesza określił przyszłość Michała Probierza po barażach do mistrzostw Europy. We wtorek biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Walią o udział w turnieju w Niemczech.

Sekretarz generalny PZPN potwierdza. "Umowa zabezpiecza interesy federacji"

Od spotkania w Cardiff nie tylko zależy udział reprezentantów Polski na Euro 2024, ale być może także przyszłość Michała Probierza w roli selekcjonera. Chociaż umowa szkoleniowca z federacją jest ważna do zakończenia eliminacji do kolejnego mundialu, to PZPN przekonuje, że interesy federacji są zabezpieczone na wypadek niepowodzenia, co w rozmowie z Goal.pl potwierdził Łukasz Wachowski, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Trener Michał Probierz już od pierwszych chwil pracy jako selekcjoner wykazuje się postawą pełną pasji i zaangażowania. To jest człowiek, który naprawdę ciągle zastanawia się, co może jeszcze zrobić dla reprezentacji, a nie pyta, co reprezentacja może zrobić dla niego. Jestem przekonany, że dla selekcjonera dobro drużyny zawsze będzie na pierwszym miejscu i nie będziemy nawet musieli uciekać się do poszczególnych punktów kontraktu. Jako prawnik mogę zapewnić, że z mojego doświadczenia wynika, iż często takie kwestie "miękkie" znaczą więcej niż najlepiej skonstruowana umowa. Oczywiście umowa w odpowiedni sposób zabezpiecza interesy federacji - zaznaczył Łukasz Wachowski.

Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z Goal.pl potwierdził także, że około 25 proc. od UEFA za awans do mistrzostw Europy, trafi do piłkarzy. - Budżet federacji na rok 2024 został już uchwalony. Oczywiście nie uwzględnia premii od UEFA, która jest uzależniona od wyniku sportowego pierwszej drużyny. Jeżeli pierwsza reprezentacja wywalczy awans, to otrzymane w ramach premii pieniądze będą stanowiły dodatkowe środki finansowe w budżecie PZPN. Jesteśmy w pełni niezależni od ewentualnej premii z federacji europejskiej - przekazał Wachowski.

Sam udział w imprezie to ponad dziewięć milionów euro nagrody pieniężnej. Maksymalnie reprezentacja może zarobić 28,25 mln euro.