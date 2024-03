Tyle kosztuje noc w hotelu reprezentacji Polski w Walii. Cena zwala z nóg

Po fatalnych eliminacjach do mistrzostw Europy ostatnią deską ratunku dla reprezentacji Polski pozostały baraże. W nich drużyna Probierza najpierw w czwartkowy wieczór pokonała 5:1 słabą Estonię na Stadionie Narodowym, a we wtorek o udział w niemieckim Euro zagra z Walią. - To jest najważniejszy mecz w tym roku - mówił wprost Jerzy Engel na Kanale Sportowym. Trudno nie zgodzić się z byłym selekcjonerem naszej kadry. Wynik starcia z Walijczykami będzie niezwykle istotny w kontekście budżetu PZPN oraz wizerunku reprezentacji.

W tym hotelu w Walii przebywa reprezentacja Polski. Za noc trzeba słono zapłacić

W poniedziałek, dzień przed finałem baraży, reprezentacja Polski wylądowała w Walii. Kadra wraz ze sztabem szkoleniowym Michała Probierza zameldowała się placówce w voco St. David's Cardiff - an IHG Hotel, położonej przy ulicy Havannah w Cardiff. To pięciogwiazdkowy hotel, w którym ceny za jedną noc z ofertą śniadaniową zaczynają się od około 700 zł.

Jeśli goście hotelu chcieliby zdecydować się na dodatkowy pakiet obiadowy, kwota wzrosłaby do niemal 1200 zł w zależności od wyposażenia pokoju, czytamy na stronie internetowej placówki. We walijskim pensjonacie znajdują się baseny, sala fitness, restauracja, bar czy centrum spa. Oprócz tego hotel oferuje pojemne sale bankietowe, mogące pomieścić nawet 400 osób. Niewykluczone, że w przypadku awansu jedna z takich sal zostanie zarezerwowana przez reprezentację Polski.

Jednak do świętowania jeszcze długa droga. Najpierw zespół Michała Probierza musi pokonać rywali z Wysp, którzy w półfinale ograli Finlandię 4:1. Ten mecz z pewnością będzie o wiele trudniejszy niż niemal sparingowe starcie z Estonią. - Trzeba dość spokojnie do niego podejść. W Walii czeka nas bardzo gorące starcie. To Walijczycy są faworytem, dawno już nie przegrali u siebie. Zrobimy wszystko, żeby wywalczyć tam korzystny wynik, zwieńczony awansem - mówił selekcjoner na pomeczowej konferencji prasowej.

Spotkanie z Walią rozpocznie się we wtorek 26 marca o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.