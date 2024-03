Po pokonaniu Estonii 5:1 reprezentacja Polski szykuje się do najważniejszego meczu w 2024 roku, czyli finału baraży o wejście na Euro 2024. Biało-Czerwoni zmierzą się z Walią, z którą przegrali tylko raz w historii. Nie oznacza to jednak, że we wtorek 25 marca będą faworytami. Eksperci wyliczyli szanse procentowe obu zespołów i polscy kibice nie mają powodów do zadowolenia.

3 Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl