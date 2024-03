Poruszenie na Wyspach przed meczem z Polską! "Lepsi niż ktokolwiek, kogo ma Walia"

Reprezentacja Polski bez problemów pokonała 5:1 Estonię i awansowała do finału baraży o Euro 2024. Wyjazdowy mecz z Walią zapowiada się jako o wiele bardziej wymagający, a wskazanie faworyta nie jest łatwe. Mają z tym problemem nawet na Wyspach Brytyjskich.

Brytyjczycy piszą o meczu Polaków. "Walijczycy powinni ich pokonać"

Tamtejsze media nie są zgodne co do tego, kto okaże się lepszy. Na Walijczyków wskazuje "Daily Mail". "Po ograniu Finlandii Walia zmierzy się z polską drużyną, która jest lepsza od Finów, ale wciąż do pokonania. Chociaż Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski są lepsi niż ktokolwiek, kogo ma Walia, to reszta jedenastki nie jest spektakularna i w Cardiff Walijczycy powinni ich pokonać' - czytamy.

Przypomniano, że od listopada 2021 r. Polacy wygrali tylko dwa mecze wyjazdowe - w zeszłym roku z Wyspami Owczymi (2:0) i dwa lata temu z... Walią (1:0). "Może to zabrzmieć ostro, ale porażka oznaczałaby klęskę Roba Page'a (selekcjoner Walijczyków - red.)" - oceniono.

Nie wszyscy wieszczą porażkę Polaków z Walią. "Mogą namieszać"

Inaczej na zbliżające się spotkanie zapatruje się "The Standard". "To powinna być intrygująca potyczka pomiędzy dwoma zespołami, które mając swój dzień, mogą namieszać w meczach z najlepszymi w Europie" - czytamy. Jednak według tej gazety to Polacy będą górą i wygrają 2:1.

"Choć może to zabrzmieć dziwnie, biorąc pod uwagę wynik końcowy (4:1 dla Walii - red.), pewne fragmenty pierwszej połowy meczu przeciwko Finlandii wzbudzają niepokój ich głównego trenera. Jeśli powtórzą się w finale, z pewnością zostaną wykorzystane przez Polskę. Spodziewamy się niezwykle zaciętej gry, mogącej potoczyć się w obie strony, ale z lekką przewagą Lewandowskiego i spółki" - podsumowano.

Mecz Polski z Walią zostanie rozegrany we wtorek 26 marca o godz. 20:45 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.