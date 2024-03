Takie rzeczy na konferencji reprezentacji Polski. Po tym pytaniu aż się zaśmiali

- Gdzie siadasz, Kuba? - zapytał Karol Świderski Jakuba Piotrowskiego, z którym pojawił się na sobotniej konferencji prasowej. Piotrowski usiadł w środku. I po chwili obaj znowu się roześmiali, gdy pierwsze pytanie dostał Świderski. Jakby oczekiwali, że dziennikarze przepytywać będą przede wszystkim Piotrowskiego - bohatera meczu z Estonią, który jest największym pozytywnym zaskoczeniem w kadrze Michała Probierza.

Piotrowski przeciwko Estonii zagrał świetne spotkanie. Zaliczył asystę przy trafieniu Przemysława Frankowskiego, a następnie sam popisał się rewelacyjną bramką z dystansu. Eksperci zgodnie uznali, że obok Nicoli Zalewskiego był najlepszym graczem na boisku. Opinie te podzielali także sami reprezentanci. - Chłopacy gratulowali fajnego meczu i zawsze miło usłyszeć dobre słowa, ale w piłce wszystko idzie szybko, więc trzeba będzie to powtórzyć we wtorek - powiedział Piotrowski.

Dla 26-latka był to drugi gol w zaledwie czwartym meczu w reprezentacji. Formą strzelecką imponuje również w klubie. W tym sezonie w barwach Łudogorca trafiał aż 15 razy, mimo że wcześniej nie słynął z wielkiej skuteczności pod bramką. Co takiego się zmieniło? - Zacząłem częściej być w polu karnym, częściej uderzać z dystansu, analizować swoje mecze, to gdzie mogę wbiegać, jakie przestarzenie mogę atakować i gdzie jest miejsce na boisku, żeby tę bramkę zdobyć. Od tego momentu przywiązywałem wagę do tej analizy, treningów uderzeń i można powiedzieć, że to jest sezon przełomowy, w którym pokazuję naprawdę dużą skuteczność - wyjaśnił.

Piotrowski dostał pytanie o Walię. "Musimy się pod to przygotować"

Piłkarz był także pytany o kolejnego przeciwnika, czyli reprezentację Walii. - Na pewno grają bezpośrednią piłkę, dużo kontrataków i dążą do jak najszybszej akcji i myślę, że na to będziemy musieli najbardziej uważać. Mieliśmy już analizę i musimy się pod to przygotować. Mamy czas i jeszcze treningi przed sobą - dodał.

Mecz Walia - Polska odbędzie się we wtorek 26 marca w Cardiff. Początek o godz. 20:45. To on zadecyduje, czy drużynę Michała Probierza zobaczymy w finałach Euro 2024 w Niemczech.