Media: Złe wieści ws. Casha. Wiemy, ile ma pauzować

Matty Cash jako jeden z niewielu reprezentantów Polski nie mógł być zadowolony po spotkaniu z Estonią. To dlatego, że po zaledwie 11 minutach musiał opuścić boisko z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Przez nią musiał opuścić zgrupowanie kadry i wrócił do klubu, gdzie będzie kontynuował leczenie. Portal Meczyki.pl zdradził, jak długa przerwa czeka Casha. Wygląda na to, że ominie go kilka ważnych spotkań.

3 REUTERS/David Klein Otwórz galerię Na Gazeta.pl