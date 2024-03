Dramat polskiej kadry U-17! Co za wpadka. Awans na Euro się oddalił

Reprezentacja Polski U-17 prowadzona przez Rafała Lasockiego bardzo dobrze rozpoczęła turniej Elite Round eliminacji do mistrzostw Europy, który jest rozgrywany w Bośni i Hercegowinie. W swoim pierwszym spotkaniu Biało-Czerwoni bardzo pewnie ograli gospodarzy turnieju 4:1. W sobotę przeciwko Białorusi młodzi Polacy dostali szansę na to, by praktycznie przypieczętować swój awans na Euro.

Wpadka Polski U-17. Nieoczekiwana porażka. Awans na Euro się oddalił

Problem w tym, że drużyna trenera Lasockiego szybko skomplikowała sobie zadanie, tracąc gola już w 7. minucie. Po asyście Siarheia Żywuszki do siatki Biało-Czerwonych trafił piłkarz drużyny młodzieżowej Lecha Poznań Matwiej Bachno i zrobiło się 0:1.

Młodzi Białorusini przez długi czas nie ustępowali Polakom, którzy jednak jeszcze przed przerwą mogli doprowadzić do wyrównania. Kilka uderzeń biało-czerwonych obronił białoruski bramkarz Mykita Matysiuk, a strzał Kacpra Potulskiego odbił się od słupka.

Po zmianie stron nastąpił klincz, który trwał dobre pół godziny i dopiero w końcówce Polacy bardzo mocno nacisnęli, szukając trafienia na 1:1. Najbliżej wyrównania był Adrian Przyborek, który w doliczonym czasie trafił w słupek. Uderzenia Oskara Pietuszewskiego, Jakuba Adkonisa i Patryka Mazura obronił z kolei Mykita Matysiuk. Białoruski golkiper obronił w tym spotkaniu aż osiem strzałów Biało-Czerwonych. I choć sędzia do drugiej połowy doliczył aż dziewięć minut, wynik już nie uległ zmianie.

Polacy przegrali z Białorusią 0:1. Taki wynik oznacza, że zespół Rafała Lasockiego mocno skomplikował sobie kwestię awansu na mistrzostwa Europy. W drugim spotkaniu grupy 8 Czechy pokonały Bośnię i Hercegowinę 2:0.

Aby awansować na Euro U-17 Biało-Czerwoni będą musieli we wtorek pokonać Czechów (godz. 14:00), którzy po dwóch meczach mają komplet punktów. Co więcej, aby uniknąć problemów i wygrać grupę eliminacyjną, najlepiej żeby uczynili to różnicą co najmniej dwóch goli.

Przypomnijmy, że na mistrzostwa Europy na Cyprze awansują zwycięzcy ośmiu grup eliminacyjnych oraz siedem z ośmiu drużyn z drugich miejsc.

Polska U-17 - Białoruś U-17 0:1 (0:1)

Bramka: Bachno 7'.

Polska U-17: Mateusz Jeleń - Bartosz Kriegler (46' Wojciech Mońka), Kacper Potulski, Dawid Szwiec - Adrian Przyborek, Dominik Sarapata (46' Patryk Mazur), Mateusz Dziewiatowski (69' Igor Brzyski), 10. Jakub Adkonis, 17. Dawid Mazurek (57' Kamil Jakóbczyk) - Michael Izunwanne (46' Mateusz Szczepaniak), Oskar Pietuszewski.