Probierz podjął decyzję! Jest dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski zrobiła już pierwszy krok w kierunku awansu na Euro 2024. W czwartkowy wieczór dość pewnie pokonała 5:1 Estonię. Niestety mecz był słodko-gorzki dla Biało-Czerwonych. Zwycięstwo okupili dwoma kontuzjami. Najpierw boisko opuścił Przemysław Frankowski, a zastąpił go Matty Cash. Tyle tylko, że po chwili i piłkarz Aston Villi zaczął skarżyć się na uraz mięśniowy i zszedł z murawy.

Już wiadomo, że nie wystąpi w finale baraży, o czym poinformował w mediach społecznościowych. "Świetna noc w Warszawie dla mnie skończyła się źle. Życzę chłopakom wszystkiego najlepszego w finale! Do przodu Polsko! Jeszcze raz" - pisał. Nieco inaczej wygląda sytuacja z Frankowskim. Jego start stoi pod znakiem zapytania, choć jak udało się dowiedzieć Sport.pl, pomocnik zostanie na zgrupowaniu. Doznał najprawdopodobniej stłuczenia.

Michał Probierz dokonał zmian w kadrze przed meczem z Walią

Michał Probierz nie zamierzał jednak czekać z założonymi rękoma i podjął decyzję o dodatkowym powołaniu. W sobotnie popołudnie poinformował, że na zgrupowaniu pojawi się Paweł Wszołek, pomocnik Legii Warszawa, dla którego ten sezon jest udany. Zdobył już sześć bramek i 13 asyst w klubie.

To nie jedyna roszada, do jakiej doszło. Selekcjoner podjął też decyzję o zesłaniu do kadry U-21 Dominika Marczuka, a więc zawodnika Jagiellonii Białystok. Nie znalazł się w składzie na mecz z Estonią i nie będzie miał szansy zadebiutować w seniorskiej drużynie narodowej w marcu. Zamiast tego wesprze młodzieżową kadrę, która tego samego dnia co podopieczni Probierza zagra z Bułgarią w Chorzowie.

Wydaje się, że selekcjoner kierował się doświadczeniem zawodników. W końcu Wszołek miał już okazję grać z orzełkiem na piersi i to za kadencji obecnego szkoleniowca. W przypadku, gdy Frankowski nie będzie dostępny, to Probierz najprawdopodobniej zdecyduje się na kilka zmian w składzie i przesunie zawodników na inne pozycje. Pomocnika RC Lens na prawym wahadle mógłby teoretycznie zastąpić Nicola Zalewski. Na lewej stronie mógłby wystąpić wspomniany Wszołek.

Mecz Polska - Walia odbędzie się we wtorek 26 marca o godzinie 20:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.