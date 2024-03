Wreszcie jest! Na takiego piłkarza Polska czekała. "Brawa dla Probierza"

W 22. minucie, gdy prostopadle podał w pole karne Estończyków, do gola było jeszcze daleko. Przemysław Frankowski musiał wrzucić wyższy bieg, a Ken Kallaste kompletnie pokpić sprawę. Ale samo zagranie Piotrowskiego zdradzało, że to zawodnik z niezłą wyobraźnią, który w reprezentacji nie szuka jedynie najprostszych zagrań. Do środka pola wnosi przede wszystkim siłę fizyczną, ale potrafi też wykonać otwierające podanie, wbiec w pole karne w poszukiwaniu gola albo znaleźć go uderzeniem sprzed pola karnego. Jak w drugiej połowie, gdy huknął na bramkę z 25 metrów. Nie potrzebował rozbiegu - odchylił nogę, przymierzył, połączył siłę z techniką i bramkarz był bez szans.

Po meczu jego rozwój chwalił Zbigniew Boniek, Piotr Zieliński wróżył mu po sezonie transfer do jednej z pięciu najlepszych lig, a Jakub Moder, który mógł być rozczarowany, że kosztem Piotrowskiego siedział na ławce rezerwowych, bez mrugnięcia okiem przyznał, że to on był najlepszym zawodnikiem meczu.

W Sport.pl w szkolnej skali oceniliśmy go na "5": "Początkowo nie korzystał ze swego atutu, czyli dobrych strzałów z dystansu, aż w końcu zebrał piłkę przed polem karnym i uderzył niemal od razu. Piłka po tym mocnym strzale minęła słupek o centymetry. Kilkanaście minut później z podobnej pozycji strzelił już celnie. Oprócz tego był dynamiczny, agresywny i zaliczył asystę po długim zagraniu w okolice pola karnego do Frankowskiego. W drugiej połowie było jeszcze lepiej, bo Piotrowski zdobył gola po wspomnianym strzale z dystansu. Był jednym z najlepszych graczy na boisku. Selekcjoner Michał Probierz miał nosa, wystawiając go od początku. To był dopiero jego 4. mecz w kadrze" - pisał Kacper Sosnowski.

W innym tekście wskazaliśmy Piotrowskiego jako jednego z dwóch - obok Nicoli Zalewskiego - bohaterów meczu. "Michał Probierz znalazł w nim brakujący element środka pola: ma więcej siły niż Piotr Zieliński, najlepsze warunki fizyczne z całej trójki i mentalnie wydaje się dźwigać grę dla kadry. Już w listopadzie strzelił gola z Czechami. Z Estonią zaczął od ładnej asysty przy trafieniu Przemysława Frankowskiego, a uderzeniem zza pola karnego strzelił gola na 3:0. O to właśnie chodzi! Piotrowski wykorzystuje atuty, które ma. Nie szuka najprostszych rozwiązań, nie gra na alibi, ale też nie próbuje robić rzeczy, których nie potrafi. Ma mocny strzał? To ładuje na bramkę, gdy tylko rywale zostawią mu miejsce. Ma sporo sił? To pierwszy rusza do pressingu. Żadnych cudów, ale gdyby każdy zawodnik robił w ostatnich miesiącach dokładnie to, czego spodziewają się po nim trenerzy, kibice i eksperci, to reprezentacja nie stałaby dziś pod ścianą".

Już nie trzeba wracać do Nawałki i Mączyńskiego. Probierz znalazł swojego żołnierza

Na kogoś takiego czekaliśmy. Już nam zbrzydło ciągłe wspominanie, jak to Adam Nawałka dostrzegł w przeciętnym Krzysztofie Mączyńskim reprezentanta Polski, a on - bez wirtuozerstwa i chęci zbawienia kadry - po prostu do niej wszedł i rzeczywiście ją usprawnił. Od tamtej pory jest symbolem nieoczywistego wyboru selekcjonera, który podążając za własnym przekonaniem, odkrywa dla reprezentacji postać, w której kibice i eksperci nie widzieli wystarczającego potencjału. Wciąż sięgamy do Mączyńskiego, bo przez kolejnych dziesięć lat takich zawodników pojawiło się w reprezentacji niewielu – Jerzy Brzęczek nikogo takiego nie znalazł, za Paulo Sousy nieoczywistym bohaterem kadry był Karol Świderski, później Czesław Michniewicz próbował z Szymonem Żurkowskim, ale efekt nie był już tak dobry, a Fernando Santos nawet się za kimś takim nie rozglądał.

Spodziewaliśmy się, że Piotrowski wejdzie do reprezentacji znacznie wcześniej. Interesował się nim już Nawałka, gdy powoływał szeroką kadrę na mundial w Rosji, na zgrupowania zapraszał go też Czesław Michniewicz, ale prawdziwą szansę dał mu dopiero Probierz. Postawił na niego od początku - powołał już na październikowe zgrupowanie i wpuścił na 8 minut w spotkaniu z Wyspami Owczymi. Debiut skromny, ale cenny i wyczekany. Prawdziwa szansa przyszła miesiąc później - Piotrowski zagrał cały mecz z Czechami (1:1) i strzelił w nim pierwszego gola dla kadry, a w sparingu z Łotwą był na boisku przez godzinę. To jeszcze raz pokazało, że Probierz myśli o nim poważnie i buduje przed kluczowymi spotkaniami. Z Estonią był już - obok Zalewskiego - najlepszy na boisku.

"Żołnierz Probierza" pewnie się przyjmie, ale Piotrowski to nie tylko człowiek do walki. Nie jest defensywnym pomocnikiem, jak zapamiętali go kibice z czasów, gdy grał w Pogoni Szczecin. Od tamtej pory jego kariera falowała - za 2 mln euro przeszedł do KRC Genk, ale bardzo rzadko pojawiał się na boisku. To był najtrudniejszy moment w jego karierze - pierwsze zderzenie, pierwsze gwałtowne hamowanie. Po dwóch sezonach odszedł do Fortuny Duesseldorf, ale tam też więcej meczów obejrzał z ławki niż rozegrał. Był postęp, ale nie tak duży, na jaki liczył sam zawodnik. Dopiero Łudogorec Razgrad okazał idealnym wyborem, by się odbić. Następny krok dopiero poznamy, ale 16 zdobytych bramek w tym sezonie powinno być wabikiem dla solidnych klubów. Piotrowski twierdzi, że każdy z każdego klubu wyniósł coś innego i z perspektywy czasu nie żałuje żadnego transferu. W Belgii zderzył się z wyższą intensywnością, w Niemczech trenerzy wymagali od niego taktycznej perfekcji i skrupulatnego realizowania ich zadań - było to dobre uzupełnienie po znacznie bardziej swobodnej grze w Genk. Wreszcie Bułgaria - ze słabą ligą, ale gwarancją gry w pucharach - dała mu pewność siebie. Tam stał się liderem i bardziej wszechstronnym środkowym pomocnikiem. Już nie defensywnym, a rozgrywającym z pozycji nr 8 i możliwością wejścia w pole karne. Piotrowski opisuje się jako "box to box", czyli pomocnika grającego od jednego pola karnego do drugiego, mającego istotną rolę do odegrania w defensywie i w ataku.

Kilka miesięcy temu Robert Lewandowski narzekał, że w kadrze brakuje zawodników, którzy będą "kapitanami bez opasek", co znaczy tyle, że powinni brać większą odpowiedzialność za drużynę i śmiało korzystać ze swoich atutów. Piotrowski to robi. Nieprzypadkowo został kapitanem Łudogorca. Wszedł do kadry bez obaw. Decyduje się na strzały, szuka kreatywnych zagrań, nie gra na alibi. Wygląda na to, że zagraniczni trenerzy ulepili pomocnika dokładnie takiego, jakiego potrzebowała reprezentacja Polski. I brawa dla Probierza, że to dostrzegł.

Indywidualne analizy i trener mentalny. "Po każdym meczu analizujemy wszystkie zachowania"

Piotrowski solidnie pracował, by znaleźć się w kadrze. W trudnym momencie kariery sięgnął po pomoc trenera mentalnego, a od kilku lat korzysta też z indywidualnych analiz Przemysława Gomułki, trenera drugoligowej Olimpii Elbląg. - W kadrze zobaczymy jego najlepszą stronę, bo to zawodnik, który nie ma problemu z dopasowaniem się do wyższego poziomu. W meczach z Betisem czy Romą było widać, że im mocniejszy przeciwnik, tym lepiej wygląda - mówił jeszcze przed marcowym zgrupowaniem Gomułka w rozmowie z "Weszło". - Po każdym meczu analizujemy wszystkie zachowania, zdzwaniamy się, włączam swój ekran i Kuba widzi wszystkie swoje kluczowe sytuacje - gdzie mógł coś zrobić lepiej, gdzie było idealnie. Później pokazuję przykłady topowych zawodników, gdzie brakuje np. dwóch, trzech kroków, które mógł zrobić, żeby dać sobie większą szansę na zdobycie gola lub przestrzenie, z których może oddać strzał, albo kiedy była możliwość dania koledze asysty przy pierwszym kontakcie. Widać, że z meczu na mecz w działaniach, które omawiamy, jest coraz większa powtarzalność. Kuba poprawił przegląd pola. Potrafi jednym kontaktem dać partnerowi sytuację sam na sam, czy bardzo dogodną sytuację, gdy mowa o przedostatnim podaniu. Świetnie wbiega w szesnastkę, bardzo to poprawił, co skutkuje bramkami. Strzela też z dystansu, czego wcześniej nie robił - tłumaczył trener Olimpii. Po tych słowach jeszcze lepiej widać, że występ z Estonią nie był przypadkowy. Równie dobry przyda się we wtorek przeciwko Walii.