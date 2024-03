Boniek ostrzega Polaków przed starciem z Walią. "Widzę rzecz, która może nam przeszkodzić"

Reprezentacja Polski nie miała większych problemów z pokonaniem Estonii w pierwszym meczu barażowym do mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zwyciężyli 5:1, dzięki czemu we wtorek zmierzą się w Cardiff z Walią w bezpośrednim starciu o awans do niemieckiego turnieju.

Boniek ostrzega Polaków przed starciem z Walią. "Będzie chciała grać w rugby"

Obie nacje rywalizowały ze sobą całkiem niedawno, bo w 2022 roku w rozgrywkach Ligi Narodów. Wówczas biało-czerwonych prowadził Czesław Michniewicz, który wygrał oba mecze. Najpierw 2:1 w czerwcu we Wrocławiu, a kilka miesięcy później 1:0 w Cardiff po bramce Karola Świderskiego, choć trzeba przyznać, że zwycięstwo było największą zasługą Wojciecha Szczęsnego.

Do tego starcia podczas rozmowy na kanale Prawda Futbolu z Romanem Kołtoniem nawiązał Zbigniew Boniek, zauważając, że aż siedmiu zawodników, który zagrali w tym meczu, może wystąpić także we wtorek. Były prezes PZPN wskazał największy jego zdaniem problem przed spotkaniem w Cardiff.

- Gdzie jest pewien problem, gdzie widzę rzecz, która może nam przeszkodzić i nad którą Michał [Probierz - red.] musiałby popracować? - zapytał sam siebie Zbigniew Boniek podczas rozmowy na kanale Prawda Futbolu. - W tym meczu dwa lata temu, który żeśmy wygrali, żółte kartki dostali Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak. Co by o nich nie mówić, to byli liderzy. Mieli charyzmę i potrafili grać twardo z przeciwnikiem. Dawali drużynie poczucie siły - zaznaczył.

- Problem jest, gdy wychodzisz na mecz z drużyną, która będzie chciała grać w rugby - taka jest prawda. Ja mam obawy czy my mamy piłkarzy, którzy mogą ich zastąpić i wziąć na siebie taki ciężar gatunkowy. To jest trudność tego meczu. Psychologia, aby nie dać się złamać, "nie dać złamać linii frontu", bo inaczej... - podsumował z niedopowiedzeniem Zbigniew Boniek.

Mecz Walia - Polska, który zadecyduje o awansie do mistrzostw Europy w Niemczech, odbędzie się w Cardiff we wtorek o godz. 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.