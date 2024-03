Oficjalnie. Jest decyzja ws. Matty'ego Casha. Sprawdziły się czarne prognozy

Reprezentacja Polski pokonała Estonię 5:1 w półfinale baraży o EURO 2024. Gole dla zespołu Michała Probierza zdobywali Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, a samobójcze trafienie zanotował Karol Mets. Dla rywali trafił Martin Vetkal. Niestety - to zwycięstwo okupione urazami.

Dramat Matty'ego Casha. Frankowski powalczy z czasem

W przerwie doszło do pierwszej zmiany. Strzelca otwierającej wynik bramki - Przemysława Frankowskiego - zastąpił Matty Cash. Okazało się, że roszada podyktowana była kwestiami zdrowotnymi. Niestety - obrońca Aston Villi nie zabawił długo na murawie. Po kilku minutach musiał opuścić boisko.

- Sytuacja w przypadku jednego z kontuzjowanych nie jest najgorsza. Chodzi o Przemysława Frankowskiego, u którego zdiagnozowano jedynie stłuczenie. Nasze źródła związane z reprezentacją Polski zapewniają, że "Franek" pozostanie na zgrupowaniu kadry i będzie szykowany na mecz z Walią. Gorzej, jeśli chodzi o Matty'ego Casha. Obrońca Aston Villi doznał urazu mięśniowego, najprawdopodobniej naciągnięcia mięśnia dwugłowego, w związku z czym najprawdopodobniej wróci do Birmingham - informował w piątkowe południe dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

Po kilku godzinach nasze doniesienia się potwierdziły. Serwis Łączy nas piłka opublikował komunikat, w którym o stanie zdrowia reprezentantów wypowiedział się lekarz kadry.

– Matty doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że uraz nie jest bardzo poważny, lecz wyklucza go z dalszego udziału w zgrupowaniu i meczu przeciwko Walii. Matty powróci do Anglii, gdzie będzie przechodził leczenie – powiedział Jacek Jaroszewski.

To koniec zgrupowania dla 26-letniego piłkarza Aston Villi. W przypadku Przemysława Frankowskiego trwa wyścig z czasem.

– Doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, iż uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry. Przemek zostaje z nami i wdrażamy proces leczenia – zdradził lekarz reprezentacji Polski.

To spore wyrwy dla Michała Probierza, który po zejściu z boiska Casha zdecydował się dokonać pewnych roszad. Na lewej stronie biegał Tymotesz Puchacz, a na prawą przeszedł Nicola Zalewski. Matty Cash to 15-krotny reprezentant Polski. Zdobył jednego gola - w 2022 roku pokonał bramkarza Holandii. Znacznie bardziej doświadczony jeśli chodzi o grę w narodowych barwach jest Frankowski. Zawodnik RC Lens wystąpił w czwartek po raz 39. i strzelił trzecią bramkę dla reprezentacji.

Mecz Walia - Polska rozegrany zostanie 26 marca w Cardiff. Początek tego spotkania o 20:45. Walijczycy w półfinale, także u siebie, rozbili Finlandię 4:1.