Kapitalna wiadomość przed meczem z Walią. To nasz prawdziwy talizman

Reprezentacja Polski nie miała większych problemów z pokonaniem Estonii w pierwszym meczu barażowym do mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zwyciężyli 5:1, dzięki czemu we wtorek zmierzą się na wyjeździe z Walią w bezpośrednim starciu o awans do niemieckiego turnieju. TVP Sport podało, kto będzie sędzią głównym tego meczu. Polacy mają z nim bardzo dobre wspomnienia.

