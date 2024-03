Lewandowski ruszył na pomoc żonie i córce. Przysługę wyświadczył mu Szczęsny

Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański i strzelec gola samobójczego Karol Mets - to za ich sprawą Polska pokonała Estonię 5:1 i zameldowała się w finale baraży o EURO 2024. Robert Lewandowski tym razem nie strzelił gola - zanotował za to asystę. Spotkanie zapamięta z jeszcze jednego powodu - na murawę wyprowadziła go jego córka Klara.

Szczęsny ruszył z pomocą. Lewandowski musiał na chwilę opuścić kadrę

Kapitan reprezentacji mógł liczyć na kolegów nie tylko w kwestii zdobywania goli, ale i ludzkiej pomocy. O takiej pisze "Fakt". Rzecz miała miejsce dzień przed meczem z Estonią.

"Rodzina jest najważniejsza! Mimo obowiązków reprezentacyjnych Robert Lewandowski znalazł czas dla najbliższych. Dzień przed meczem z Estonią na chwilę opuścił zgrupowanie kadry i ruszył z pomocą żonie Annie i córce. Szybka akcja zakończyła się sukcesem" - to słowa "Faktu" cytowane przez WP Sportowe Fakty.

Z pomocą przyszedł mu Wojciech Szczęsny, który według doniesień medialnych pożyczył Lewandowskiemu swój samochód. To Rolls-Roye Cullinan Black Badge. Wartość pojazdu to blisko 1,5 miliona złotych.

Jak donoszą media wszystko szybko udało się załatwić, a kapitan wrócił na zgrupowanie. Wystąpił w meczu, w którym zanotował asystę. Co istotne - Polacy pokazali się z ofensywnej strony, choć prawdziwa weryfikacja dopiero we wtorek.

Skala trudności rośnie. Walia to silniejszy przeciwnik, niż Estonia. W półfinale rozbiła Finlandię 4:1. Jeśli biało-czerwoni chcą marzyć o kolejnym wielkim turnieju z rzędu, to muszą wygrać w Cardiff. To starcie już 26 marca.