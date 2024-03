To była deklasacja! Polska rozbiła Estonię w półfinale barażów o Euro 2024 aż 5:1 i spokojnie wykonała niezbyt trudne zadanie, a przy okazji dała trochę radości kibicom. Ale w drużynie nie było widać ekscytacji - piłkarze podkreślali, że mają jeszcze coś do udowodnienia w Walii, że na radość przyjdzie czas po awansie na mistrzostwa Europy. Mimo to Polacy mogą być zadowoleni. Grali szybko, dynamicznie i z dużym zaangażowaniem. Niestety, i tak stracili gola, co rozwścieczyło Wojciecha Szczęsnego. Gdy reszta zbijała piątki na środku boiska, wściekły bramkarz ruszył do szatni, co możecie obejrzeć w tym materiale wideo:

Zobacz wideo Wściekły Wojciech Szczęsny ruszył prosto do szatni. Lewandowski tłumaczy

- Gdy strzelasz pięć goli, masz mecz pod kontrolą i rywal nie zagraża naszej bramce, a później chwila dekoncentracji, nasz błąd, daje im gola, to mogę spokojnie zrozumieć taką reakcję Wojtka - mówił po meczu Robert Lewandowski. - To jest coś normalnego. Takie gole mogą denerwować nawet w treningu, a co dopiero w oficjalnym meczu reprezentacji Polski - podsumował kapitan.

W meczu z Estonią najważniejsze było zwycięstwo, ale też poprawa nastrojów wokół kadry, zwłaszcza że ta ostatni raz wygrała dwa marcowe mecze pięć lat temu. W eliminacjach do mistrzostw Europy, kiedy selekcjonerem był Jerzy Brzęczek, 1:0 z Austrią i 2:0 z Łotwą. Teraz gra nie tylko o to, by po raz piąty z rzędu wystąpić na dużej imprezie piłkarskiej, ale też o pieniądze. Sam awans na mistrzostwa Europy wyceniany jest na 9,25 mln euro. Część z tej kwoty - prawdopodobnie 25 proc. - trafi na konto piłkarzy. Początek meczu Walia - Polska we wtorek o 20.45.