Trudno wyciągnąć daleko idące wnioski po czwartkowym meczu z Estonią. Wysoka wygrana reprezentacji Polski cieszy kibiców i ekspertów, jednak spotkanie bardziej przypominało trening niż starcie w półfinale baraży o mistrzostwa Europy. Wydawało się, że grający przez większą część meczu w osłabieniu Estończycy nie są w stanie zagrozić bramce Wojciecha Szczęsnego, jednak w 78. minucie goście mieli chwilę szczęścia. Drużyna Michała Probierza ostatecznie triumfowała 5:1.

Jan Tomaszewski ostro po meczu z Estonią. "Przewidzieliśmy wszystko"

Zaraz po zakończeniu spotkania głos po zwycięstwie reprezentacji Polski zabrał Jan Tomaszewski. 76-latek pochwalił kadrę za całkowitą kontrolę nad meczem, ale równocześnie ubolewał nad straconą bramką. - Przewidzieliśmy wszystko, co będzie. Przyjechała drużyna juniorów w porównaniu z naszą drużyną narodową. Wreszcie zagrali jak pierwszą połowę meczu z Mołdawią, oprócz tej jednej bramki, której nie mogę im darować, bo nie można czegoś takiego zrobić. Ale dominowali przez 90 minut na boisku. Tu nie chodzi o wygranie 10:0. To jest takie przejście psychologiczne. Mamy przewagę, bo jesteśmy lepsi, teraz trzeba to udowodnić w Cardiff - mówił legendarny bramkarz w wywiadzie dla "Super Expressu".

Następnie Tomaszewski poruszył inną kwestię - ustawienia na boisku. Według 63-krotnego reprezentanta Polski Probierz powinien zrezygnować z gry dwoma napastnikami i wrócić do systemu z jedną "dziewiątką". - Mam nadzieję, że wreszcie niektórym ludziom wybiją z głowy granie dwoma dziewiątkami. Co te dziewiątki dały? Nic nie dały. Bramki strzelili wszyscy, tylko nie dwie dziewiątki, nie wolno tak grać. Tak grają wiejskie drużyny, że gramy ze słabszymi to gramy dwoma dziewiątkami, trzema dziewiątkami, wygrywamy 10:0. Tu chodzi o to, żeby była stabilizacja i ład. Nie wiem, czy wyjdziemy dwoma dziewiątkami na Walijczyków, ale dla mnie to ustawienie 1-3-4-1-2 było nieporozumieniem - dodał.

Tomaszewski wskazał także konkretne zmiany, jakich dokonałby przez wtorkowym finałem baraży przeciwko Walii. Co ciekawe, 76-latek chce zrezygnować z Piotra Zielińskiego. Przy okazji ekspert zdradził, że po jego korektach Polska stałaby się faworytem.

- Gdyby od samego początku Moder grał zamiast Świderskiego i gdyby za Zielińskiego grał Szymański, to byłby moim zdaniem optymalny skład. I w tym momencie nie widzę dla nas przeciwnika nawet po stronie Walii. Bo oni są po prostu słabsi, tam jest tylko siedmiu zawodników, którzy grają w pierwszej lidze angielskiej, a reszta to są dobieracze, dobierają do nich graczy - mówił były golkiper.

Finał baraży odbędzie się we wtorek. O godz. 20.45 Polacy zagrają w Cardiff z Walią, która w czwartek pokonała 4:1 Finlandię.