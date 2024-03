Estończycy podzieleni po bramce strzelonej Polsce. "To nie jest nic"

Polska pokonała Estonię 5:1 w półfinale baraży do Euro 2024. Kadra Michała Probierza była wyraźnie lepsza, choć po pierwszej połowie prowadziła tylko 1:0. W drugiej części gry Polacy potwierdzili przewagę, strzelając kolejne gole. Między drużynami widać było wyraźną różnicę w pozycji w rankingu FIFA - Polska jest w nim 30., a Estonia - 123.

Estończycy nie kryją rozczarowania po spotkaniu. Rozmawialiśmy z dziennikarką Aet Suvari z estońskiej telewizji ETV. Suvari pojawiła się w czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie, aby oglądać mecz z trybun. To jedyna dziennikarka z Europy głosująca w plebiscycie FIFA The Best, przed reformą konkursu oddawała także głos w Złotej Piłce "France Football".

"Wynik mówi sam za siebie"

- Nasz występ w Warszawie oczywiście nie był dobry, wynik mówi sam za siebie. Jednak zespół był również młody i wielu zawodników należy do nowego pokolenia. Brakowało nam niektórych naszych zawodników, choć z drugiej strony nie jestem pewna, czy wynik byłby drastycznie inny, gdyby mogli wystąpić w tym spotkaniu - wskazała nasza rozmówczyni.

Jednym z nieobecnych po stronie gości był Konstantin Vassiljev, były piłkarz Jagiellonii Białystok za kadencji selekcjonera Michała Probierza. Niespełna 40-letni pomocnik nie znalazł się ostatecznie w kadrze reprezentacji Estonii na czwartkowy baraż z Polską z powodu ostatnich problemów zdrowotnych.

Suvari patrzy na spotkanie z Polską z szerszej perspektywy. - Przeżywamy trudny okres w estońskiej piłce nożnej, wyniki nie są po naszej myśli. Możemy mieć tylko nadzieję, że podniesiemy się, gdy młodzi gracze zdobędą więcej doświadczenia, którego dziś im wyraźnie brakuje - wskazuje ekspertka.

Estonia, podobnie jak Polska, udział w barażach zawdzięczała występom w Lidze Narodów. Estończycy zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy za Belgią, Austrią, Szwecją i Azerbejdżanem, i jedynie dzięki uzyskaniu pozycji najlepszej drużyny w dywizji D Ligi Narodów mogli w czwartek marzyć jeszcze o awansie na Euro. My skorzystaliśmy zaś z utrzymania się w 2022 r. w najwyższej dywizji A, bo w grupie eliminacyjnej zajęliśmy niedawno dopiero trzecie miejsce za Czechami i Albanią.

Honorowy gol nie cieszy

W czwartkowy wieczór na trybunach Stadionu Narodowego pojawiła się garstka estońskich kibiców. Kamery pokazywały ich radość po bramce strzelonej na 1:5. Suvari nie cieszy się jednak z honorowego trafienia drużyny. - Gol strzelony przy wyniku 0:5 to naprawdę nie jest pocieszenie. Ale to też nie jest nic nieznaczący fakt. Doceniamy bramkę strzeloną Polsce, ale to nie tak, że jesteśmy z jej powodu szczęśliwi. Nie możemy być przy tak wysokim wyniku - mówi dziennikarka.

Suvari sprawia wrażenie smutnej, ale nie zaskoczonej. Estończycy nie przyjeżdżali do Polski z wielkimi nadziejami. - Estońskie media oraz kibice są świadomi tego, że ich reprezentacja ma niewielkie szanse - tłumaczył przed meczem Sport.pl Dawid Czemko, twórca profilu "Estoński Futbol" na Twitterze.

- Polscy piłkarze zagrali dobrze, tego można było się spodziewać. Nasi zawodnicy czuli się w miarę pewnie przed rozpoczęciem spotkania, byli zrelaksowani, ale w trakcie gry ich swoboda zniknęła i stąd taki wynik - kończy dziennikarka.

W drugim półfinale baraży Walia pokonała Finlandię 4:1. We wtorek finał rywalizacji o awans na mistrzostwa Europy - Polacy udadzą się na spotkanie wyjazdowe z Walijczykami. Początek starcia w Cardiff o godz. 20.45, transmisja w TVP, relacja na żywo w Sport.pl.