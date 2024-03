Boniek ogłasza po meczu Polska - Estonia. Dwa nazwiska. "Zrobił to. Brawo"

Polska w czwartkowy wieczór nie dała żadnych szans Estonii i zgodnie z planem zapewniła sobie awans do finału barażów do Euro 2024. Po efektownym zwycięstwie 5:1 we wtorek czeka nas starcie z reprezentacją Walii. Ta pokonała tego wieczoru Finlandię 4:1. Na sukces kadry Michała Probierza zareagował już Zbigniew Boniek.

Zobacz wideo Probierz zdradził, jak będzie wyglądała odprawa przed meczem z Estonią

Boniek podsumował mecz z Estonią. Tych zawodników wyróżnił. "Duży progres"

Jeszcze w trakcie spotkania były prezes PZPN opublikował wpis na portalu X. Przy wysokim prowadzeniu Polaków i Walijczyków nie miał wątpliwości, że to właśnie te ekipy zagrają o awans na turniej w Niemczech. Przy okazji szczególnie pochwalił dwóch naszych zawodników. - No to mamy finał. Było to pewne, bo przeciwnik żaden. W Cardiff gra Finlandia, ale bramki strzelają Walijczycy. We wtorek decydująca batalia. Brawa dla Piotrowskiego i Zalewskiego, dla mnie najlepsi - podsumował.

Zalewski w tym meczu imponował pięknymi dośrodkowaniami. Zaliczył też dwie asysty przy trafieniach Piotra Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego. Z kolei Jakub Piotrowski asystował przy golu na 1:0 Przemysława Frankowskiego, a potem sam z dalszej odległości wykończył jedną z akcji i wpisał się na listę strzelców.

Dla pomocnika Łudogorca był to dopiero czwarty występ w reprezentacji Polski i drugi gol. Dla Bońka taka forma to spore zaskoczenie. - Miłe jak ktoś zaskakuje pozytywnie. Dzisiaj zrobił to Piotrowski - duży progres w ostatnich dwóch latach - brawo - chwalił.

Finał barażów Polska - Walia odbędzie się we wtorek 26 marca w Cardiff. Początek o godz. 20:45. O awans na Euro 2024 powalczą także Ukraina z Islandią oraz Grecja z Gruzją.