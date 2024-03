"Polacy nie chcieli nawet o tym słyszeć". Wygraliśmy z rywalem dramatycznie słabym

Dawno nie było tak, że już w przerwie meczu mogliśmy być spokojni o zwycięstwo reprezentacji Polski. Co prawda przy prowadzeniu 1:0 nad żenująco słabym przeciwnikiem, ale jednak w bardzo ważnym meczu. Chociaż nie czas i miejsce na zachwyty nad drużyną Michała Probierza, to za czwartkowe zwycięstwo 5:1 nad Estonią po prostu należy się jej pochwała.

Niezależnie od poziomu przeciwnika reprezentacja Polski potrzebowała takiego meczu. Meczu, w którym totalnie zdominowała przeciwnika i zdeklasowała go, strzelając kilka goli. To szczególnie ważne po miesiącach fatalnych wyników, zmianach selekcjonerów oraz aferach wokół drużyny i jej kapitana Roberta Lewandowskiego. Potrzebowaliśmy zbudowania pewności siebie przed wtorkowym finałem i przynajmniej częściowo się to udało.

Estonia była rywalem dramatycznie słabym, ale w końcu Polacy słabość rywala wykorzystali. Nie najedliśmy się wstydu jak z Mołdawią i nie męczyliśmy się jak z Wyspami Owczymi. Zamiast równać do poziomu przeciwnika, rozbiliśmy go. Zwłaszcza siedem minut, w których strzeliliśmy słabeuszowi trzy gole, były tym, czego potrzebowała reprezentacja Polski i jej kibice.

Nie było jednak tak, że drużyna Probierza mogła się podobać tylko po przerwie. Od początku na wahadle szalał Nicola Zalewski, sztuczkami technicznymi popisywał się Piotr Zieliński, bardzo dobrze zagrał Jakub Piotrowski, a w polu karnym rywali rozbijał Lewandowski.

Na Stadionie Narodowym staliśmy się spokojni i pewni siebie po niespełna 30 minutach. To czas, który selekcjoner rywali określił mianem niezbędnego do przetrwania, by w ogóle myśleć o sukcesie w Warszawie. Polacy nie chcieli nawet o tym słyszeć. W 22. minucie gola na 1:0 strzelił Przemysław Frankowski, pięć minut później z boiska wyleciał Maksim Paskotsi.

I nie było tak, że czerwona kartka dla Estończyka była efektem jego głupoty lub nieporadności. To nie był też przypadek. 21-latek z Grasshoppersu Zurych od pierwszej minuty był zamęczany rajdami Zalewskiego. I to po dwóch faulach na zawodniku Romy Paskotsi przedwcześnie zszedł do szatni.

Polacy na ten błyskawiczny spokój sumiennie zapracowali. Atakowali, strzelali, rzadko wypuszczali przeciwnika z jego połowy. I tak było przez niemal 90 minut. Drużyna Probierza od początku pokazała, że chce wykorzystać jedyny pozytyw, jaki mieliśmy przed meczem: tragicznie niski poziom przeciwnika.

Bo Estonia to jedna z najsłabszych drużyn w Europie w ostatnich latach. Z ostatnich 24 meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata i Europy Estończycy wygrali tylko raz. Było to w październiku 2021 r., kiedy ograli 2:0 Białoruś w kwalifikacjach do katarskiego mundialu.

Poza tym Estończycy doznali aż 20 porażek! Wśród nich były klęski 0:8 z Niemcami, po 0:5 z Holandią, Szwecją i Belgią czy 2:6 z Czechami. Ale przecież i to wcale nie musiało nas budować. W końcu w zeszłym roku dwukrotnie nie potrafiliśmy pokonać Mołdawii, która w rankingu FIFA znajduje się 32 pozycje niżej od Estonii.

Argument "gorzej już być nie może" w kontekście naszej gry też już dawno przestał obowiązywać. Przecież mówiliśmy tak sobie od mundialu w Katarze. A wyniki wcale się nie poprawiały. Z czasem i granica wstydu zaczęła lecieć na łeb, na szyję.

Nie czas i miejsce na zachwyty

Na szczęście w czwartek ta granica nie obniżyła się jeszcze bardziej. Chwaląc reprezentację Polski, pamiętajmy jednak o poziomie jej przeciwnika. Chyba tylko reprezentacje pokroju San Marino czy Malty mogłyby w czwartek nie wygrać. Po meczu kadry w końcu możemy się uśmiechnąć, ale powtórzmy: nie czas i miejsce na nadmierne zachwyty.

Bo najważniejsze dopiero przed nami. A półfinał baraży z takim rywalem nie dał nam żadnej odpowiedzi na to, czego możemy się spodziewać po wtorkowym finale. Znaków zapytania wciąż jest więcej niż odpowiedzi i trudno uznać nas za wyraźnego faworyta decydującego spotkania. Zwłaszcza że poziom trudności będzie nieporównywalnie wyższy.

Obawiać możemy się nie tylko rywala, poziomu gry kadry Probierza, ale też o naszą prawą stronę. Chociaż Frankowski zdobył bramkę, to już w przerwie zszedł z boiska. Matty Cash, który wszedł w jego miejsce, już po kilku minutach doznał kontuzji i również nie dokończył spotkania.

Ale pożar wokół reprezentacji Polski - przynajmniej chwilowo - przygaszony. Oby we wtorek znów się nie nasilił, bo tym razem nie będzie już czego ratować.