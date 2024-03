Polska młodzieżówka blisko kompromitacji. W składzie nie brakowało gwiazd

Wszyscy polscy kibice żyją dzisiaj spotkaniem kadry Michała Probierza w półfinale baraży do Euro 2024 przeciwko Estonii. Zanim jednak do tego meczu dojdzie, to swoje spotkania rozegrały lub rozgrywają młodzieżowe reprezentacje Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Jasna deklaracja Kamila Grosickiego. "Jestem gotowy"

Reprezentacja U-18 prowadzona przez Wojciecha Kobeszkę udała się na Cypr, żeby zmierzyć się w towarzyskim dwumeczu ze swoimi rówieśnikami z tego kraju. Powołania na te spotkania otrzymali m.in. Mateusz Skoczylas (AC Milan), Alex Niziołek (Borussia Dortmund), Daniel Mikołajewski (Parma), czy Karol Borys (KVC Westerlo). Nie zabrakło także zawodników z polskich klubów.

Polska U-18 wygrała pierwszy mecz z Cyprem

Pierwsze spotkanie zostało rozegrane w czwartkowe popołudnie i po samym wyniku można powiedzieć, że bliżej było małej kompromitacji niż efektownej wygranej. Kadra Cypru U-18 nie gra zbyt często i próżno szukać jej wygranej. Jeśli nie przegrywali, to remisowali.

I tym razem także przegrali, ale skromnie, bo tylko 0:1. Jedyną bramkę dla kadry Wojciecha Kobeszki strzelił Daniel Mikołajewski w 30. minucie spotkania. Drugie spotkanie z tym samym rywalem rozegrają w niedzielę 24 marca

Aktualnie trwa również mecz reprezentacji Polski U-21, która na wyjeździe gra z rówieśnikami z Izraela w eliminacjach do mistrzostw Europy. Aktualnie Biało-Czerwoni zajmują pierwsze miejsce w grupie.

Co zaś się tyczy dorosłej kadry to początek meczu z Estonią w czwartek 21 marca o godzinie 20:45. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają to spotkanie, to w finale baraży we wtorek 26 marca zagrają z lepszym z rywalizacji Walia - Finlandia.