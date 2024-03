Reprezentacja Polski po nieudanych eliminacjach mistrzostw Europy nadal ma szansę na awans na turniej w Niemczech. Aby tego dokonać, musi przebrnąć przez baraże. W pierwszym meczu drużynę prowadzoną przez Michała Probierza czeka starcie przed własną publicznością z Estonią.

Baraże Euro 2024. Kiedy gra reprezentacja Polski? O której mecz Polska - Estonia?

Faworytem nadchodzącego starcia będą Polacy. Ich rywale w ostatnim czasie są w fatalnej dyspozycji. W eliminacjach zmierzyli się z Belgią, Austrią, Szwecją i Azerbejdżanem. Zajęli w tej grupie ostatnie miejsce z zaledwie dwoma strzelonymi golami. Ponadto w 13 ostatnich spotkaniach wygrali tylko raz, a w rankingu FIFA zajmują 123. miejsce. - Nie wolno się bać. Bo jak będziemy się bać Estonii, to może oddajmy te baraże walkowerem i się nie kompromitujmy - mówił w rozmowie z PAP Jacek Bąk.

- Plusem jest to, że nasi piłkarze dobrze się znają. Minusami to, że nie mamy graczy w pięciu najmocniejszych ligach, że sporym problemem jest gra w obronie, w której źle funkcjonujemy jako drużyna - powiedział estoński dziennikarz Ott Jarvela w rozmowie ze Sport.pl. Do tej pory Polska grała z Estonią dziewięć razy. I wygrała siedem meczów, a jeden zakończył się zwycięstwem rywali.

W przypadku zwycięstwa reprezentacja Polski w decydującym o awansie spotkaniu zmierzy się na wyjeździe z Walią lub Finlandią.

O której dzisiaj mecz Polska - Estonia? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI, RELACJA]

Spotkanie reprezentacji Polski z Estonią odbędzie się w czwartek o godzinie 20:45. Będzie można je obejrzeć na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Transmisja będzie dostępna także stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.