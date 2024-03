PZPN podjął decyzję. Wszystko jasne ws. dachu na Narodowym

Tylko godziny dzielą nas od prawdopodobnie jednego z najważniejszych meczów reprezentacji Polski w ostatnim czasie. W półfinale baraży do Euro 2024 Biało-Czerwoni podejmą Estonię na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- Zanim odpowiem na jakiekolwiek pytanie, chciałbym podziękować ekipie ze Stadionu Narodowego, która zapewniła nam tutaj idealne warunki. Doceniamy to bardzo - powiedział Michał Probierz na początku środowej konferencji prasowej przed meczem z Estonią. To właśnie na Narodowym kadra przygotowywała się do tego meczu, a nie na obiektach Legii Warszawa.

Rzecznik reprezentacji przekazał informację ws. zamknięcia dachu na Stadionie Narodowym w Warszawie

No właśnie - Stadion Narodowy. Klasycznie przed meczem pada pytanie - czy dach w trakcie meczu będzie zamknięty bądź otwarty? We wtorek TVP Sport informowało, że dach będzie najprawdopodobniej zamknięty m.in. z powodu dbałości o jakość murawy.

To jednak dalej nie było nic pewnego. W czwartkowe popołudnie rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że została podjęta decyzja o zamknięciu dachu w trakcie spotkania Polski z Estonią.

A jaki skład kadry Probierza możemy zobaczyć od pierwszej minuty? Według informacji Sport.pl selekcjoner może wystawić takie zestawienie: Szczęsny - Dawidowicz, Salamon, Kiwior - Cash, Romanczuk, S. Szymański (Moder), Frankowski - Zieliński - Grosicki (Buksa), Lewandowski.

Początek meczu Polska - Estonia w czwartek 21 marca o godzinie 20:45. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają to spotkanie, to w finale baraży we wtorek 26 marca zagrają z lepszym z rywalizacji Walia - Finlandia.